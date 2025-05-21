Пермские полицейские задержали наркодельца с высокотехнологичными плантациями. Видео

139 кустов, климат-контроль и вентиляция: в Перми прикрыли плантации запрещенки
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Полицейские нашли наркоплантации в старых домах и гараже
Полицейские нашли наркоплантации в старых домах и гараже Фото:

В Перми сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в выращивании 139 кустов конопли и хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю в своем официальном Telegram-канале.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Перми задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД.

В квартире подозреваемого, а также в двух старых частных домах и гараже обнаружены четыре оборудованные плантации с системой климат-контроля, вентиляции и специальным освещением. В ходе обысков полицейские изъяли более 600 граммов готовой к употреблению марихуаны, свыше 3,5 килограммов наркотика на стадии приготовления, а также 139 кустов конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники противоправной деятельности.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд в Краснокамске (Пермский край) вынес приговор пермяку, устроившему наркоферму в гараже. Мужчина получил шесть лет строгого режима и штраф за попытку сбыта более одного килограмма конопли.

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В Перми сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в выращивании 139 кустов конопли и хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю в своем официальном Telegram-канале. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Перми задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД. В квартире подозреваемого, а также в двух старых частных домах и гараже обнаружены четыре оборудованные плантации с системой климат-контроля, вентиляции и специальным освещением. В ходе обысков полицейские изъяли более 600 граммов готовой к употреблению марихуаны, свыше 3,5 килограммов наркотика на стадии приготовления, а также 139 кустов конопли. По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники противоправной деятельности. Ранее URA.RU рассказывало, что суд в Краснокамске (Пермский край) вынес приговор пермяку, устроившему наркоферму в гараже. Мужчина получил шесть лет строгого режима и штраф за попытку сбыта более одного килограмма конопли.
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