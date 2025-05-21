21 мая 2025

Подоляк: отсутствие Маска положительно отразилось на решениях Трампа по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Советник Зеленского Подоляк прокомментировал исчезновение Маска
Советник Зеленского Подоляк прокомментировал исчезновение Маска Фото:

Исчезновение Илона Маска из публичного поля положительно сказалось на формировании решений президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил Подоляк в интервью «РБК-Украина». Он отметил, что в настоящее время Трамп больше прислушивается к государственному секретарю США Марко Рубио, чем к бизнесмену. По мнению украинского чиновника, теперь именно Рубио влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России, что, по его словам, выгодно для Киева.

Ранее Маск сделал публичное заявление о своем исчезновении из публичного пространства. Он подчеркнул, что продолжит возглавлять компанию Tesla еще как минимум пять лет, однако намерен существенно сократить свое участие в политической деятельности. На этом фоне эксперты отмечают, что смещение фокуса внимания американского миллиардера может повлиять на международную повестку и расстановку сил вокруг украинского вопроса, передает «Национальная служба новостей».

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Исчезновение Илона Маска из публичного поля положительно сказалось на формировании решений президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк. «Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил Подоляк в интервью «РБК-Украина». Он отметил, что в настоящее время Трамп больше прислушивается к государственному секретарю США Марко Рубио, чем к бизнесмену. По мнению украинского чиновника, теперь именно Рубио влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России, что, по его словам, выгодно для Киева. Ранее Маск сделал публичное заявление о своем исчезновении из публичного пространства. Он подчеркнул, что продолжит возглавлять компанию Tesla еще как минимум пять лет, однако намерен существенно сократить свое участие в политической деятельности. На этом фоне эксперты отмечают, что смещение фокуса внимания американского миллиардера может повлиять на международную повестку и расстановку сил вокруг украинского вопроса, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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