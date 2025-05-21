Подоляк: отсутствие Маска положительно отразилось на решениях Трампа по Украине

Исчезновение Илона Маска из публичного поля положительно сказалось на формировании решений президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил Подоляк в интервью «РБК-Украина». Он отметил, что в настоящее время Трамп больше прислушивается к государственному секретарю США Марко Рубио, чем к бизнесмену. По мнению украинского чиновника, теперь именно Рубио влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России, что, по его словам, выгодно для Киева.
Ранее Маск сделал публичное заявление о своем исчезновении из публичного пространства. Он подчеркнул, что продолжит возглавлять компанию Tesla еще как минимум пять лет, однако намерен существенно сократить свое участие в политической деятельности. На этом фоне эксперты отмечают, что смещение фокуса внимания американского миллиардера может повлиять на международную повестку и расстановку сил вокруг украинского вопроса, передает «Национальная служба новостей».
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