21 мая 2025

Власти Финляндии назвали нового посредника в переговорах по Украине

Стубб: теперь Европа тоже является посредником в переговорах по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В Финляндии прокомментировали посредничество по украинскому конфликту
В Финляндии прокомментировали посредничество по украинскому конфликту Фото:

Страны Европы в настоящее время также являются посредниками в переговорном процессе по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

«Посредников по урегулированию конфликта на Украине стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — передает портал Yle слова президента Финляндии. 

Ранее прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В странах Европы после него выросло беспокойство, что их не позвали участвовать в переговорном процессе по проблеме урегулирования украинского кризиса. При этом в Евросоюзе боятся, что США остановят или сократят военную поддержку Киева, передает RT.

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Страны Европы в настоящее время также являются посредниками в переговорном процессе по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб. «Посредников по урегулированию конфликта на Украине стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — передает портал Yle слова президента Финляндии.  Ранее прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В странах Европы после него выросло беспокойство, что их не позвали участвовать в переговорном процессе по проблеме урегулирования украинского кризиса. При этом в Евросоюзе боятся, что США остановят или сократят военную поддержку Киева, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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