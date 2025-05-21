Обломки дрона упали на детский сад: беспилотники ВСУ атаковали Москву

Беспилотники ВСУ с самого утра атакуют Московскую область. Системы ПВО Министерства обороны РФ оперативно отразили атаку. В Домодедово фрагмент БПЛА упал на территорию детского сада. Обошлось без пострадавших, все дети были экстренно эвакуированы в подвал здания. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, всего уничтожено минимум семь вражеских летательных аппаратов. Подробнее о попытке ВСУ атаковать Москву — в материале URA.RU.
Фрагмент беспилотника упал в детском саду в Домодедово
Фрагмент БПЛА упал на территорию детского сада «Василек», расположенного в микрорайоне Центральный города Домодедово. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений также не зафиксировано.
Дети и воспитатели детского сада были оперативно эвакуированы в подвал здания в соответствии с утвержденными процедурами безопасности. На месте происшествия уже работают оперативные службы. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
Главы Домодедово и Орехово-Зуево предупредили жителей о работе ПВО
В аэропорту Домодедово работают системы ПВО. Об этом написала глава Домодедовского городского округа. Аналогичное сообщение разместил в Telegram глава Орехово-Зуевского ГО Руслан Заголовацкий. Ранее Сергей Собянин сообщил, что над Москвой сбиты вражеские беспилотники.
«В Домодедово работают системы ПВО», — написала в своем telegram-канале Хрусталева. Она напомнила, что аэропорт временно закрыт, и попросила жителей не снимать и не выкладывать работу ПВО, чтобы противник не смог скорректировать новые атаки.
Об уничтожении БПЛА в Московской области сообщил и глава Орехово-Зуевского ГО. «Сегодня около 12:30 вне населенных пунктов над Орехово-Зуевским округом силами ПВО сбит БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал Руслан Заголовацкий в своем telegram-канале.
Ограничения в аэропорту Шереметьево
На прием и выпуск воздушных судов были введены временные ограничения в аэропорту Шереметьево. Сообщает Росавиация.
На подлете к Москве сбит четвертый за день украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны России отразили четвертую за день попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр столицы.
Определен тип запущенных ВСУ на Москву беспилотников
ВСУ осуществили попытку атаки на столицу России с использованием тяжелых беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». По информации telegram-канала Mash, один из дронов был обнаружен и успешно сбит в районе подмосковного города Видное.
Воспитатели спасли 98 детей при атаке БПЛА на Домодедово
Как сообщалось ранее, обломки сбитого над Домодедово украинского дрона упали на территорию детского сада «Василек». Инцидент произошел во время тихого часа, когда дети отдыхали в своих группах. Воспитатели детского сада, услышав опасные звуки, незамедлительно приняли меры по безопасности и отвели всех детей в подвальное помещение, рассказала воспитатель Ксения Мишонова.
На самом же месте падения дрона образовалась глубокая воронка. Сотрудники экстренных служб, включая саперов, немедленно прибыли на место происшествия для обследования территории и обеспечения безопасности. Все дети были безопасно переданы родителям, а те в свою очередь выразили благодарность персоналу за профессионализм и оперативность.
Над Москвой сбито еще три беспилотника ВСУ
Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников, направлявшихся на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Глава Пушкинского ГО сообщил о работе ПВО
Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов призвал жителей к соблюдению мер безопасности в связи с работой системы ПВО. Он рекомендовал жителям не выходить на улицу без крайней необходимости и находиться подальше от окон. Об этом он написал в своем telegram-канале.
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