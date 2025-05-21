В горсуде Кургана прошло очередное заседание по делу о превышении полномочий при строительстве школы на 1500 мест. Обвиняемый — бывший директор управления капстроительства (УКС) города Игорь Минин — сообщил суду, как был в несколько раз увеличен размер ущерба в ходе следственных действий. Об этом и других аспектах заседания — в репортаже корреспондента URA.RU.
Семь отказов в «уголовке»
В начале допроса Минин рассказал суду, как был принят на работу в УКС и какие полномочия получил. Затем объяснил, как происходила работа по контракту строительства школы на 1500 мест, в том числе злополучный закуп материалов для строительства. До сих пор, несмотря на уголовное дело, Минин считает, что это было верным решением. Подсудимый напомнил, что на совещании в департаменте строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области при участии администрации города Кургана, АО «Авиапромстрой», ООО «ЖК Петровский» рассматривался вопрос о возможности освоения доведенных лимитов финансирования из федерального бюджета на 2021 год. «Было принято коллегиальное решение о приобретении строительных материалов, изделий и оборудования по договорам ответственного хранения с генподрядчиком и хранением у заводов изготовителей», — напомнил обстоятельства Минин.
Закупленные на 229,8 млн рублей материалы позволили после смены генподрядчика выполнить за девять месяцев 2023 года 73% строительных работ на объекте. В связи с ростом цен на стройматериалы, решение позволило сэкономить около 200 миллионов бюджетных средств, заявил обвиняемый.
После проверки прокуратуры было возбуждено производство о проверке законности приобретения окон, фрамуг и витражей. Причиной стали не обнаруженные на объекте оконные изделия. Искать начали следователи и помогал им в этом сам Минин, выезжая к подрядчику-изготовителю на склады в Кургане. В итоге, с апреля 2022 года по май 2023 года следствие семь раз выносило отказы о возбуждении уголовного дела по ст. 285, ст. 26 УК РФ. Выводы звучали одинаково.
«Его действиями не причинен какой-либо вред муниципальному образованию. При принятии данного решения (о закупе – прим. ред.) умыслом являлась экономия средств федерального бюджета. Отсутствие в его действиях состава преступления по ст. 285; 286 УК РФ», — привел формулировки Минин.
В начале июня 2023 года уголовное дело было все-таки возбуждено. В ноябре того же года после очной ставки с застройщиком Артуром Седым, Минин был задержан.
Как рос ущерб
Минин сообщил, что на первом допросе в ноябре 2023 года сумма заявленного ущерба составил 1,354 млн рублей. Она касалась якобы недостающего вентиляционного оборудования.
Спустя 10 дней Минина задержали и во время предъявления обвинения сумма ущерба выросла уже до 4, 418 млн рублей. По заявлению подсудимого, в список недостающего оборудования попали уже переданные на монтаж фрамуги (2,79 млн) и вентиляционное оборудование (1,628 млн). По словам Минина, сумма была выведена на основании протокола допроса сотрудника-эксперта из УМВД региона.
В середине апреля 2024 года ущерб по делу о строительстве школы был уменьшен на 206 тысяч рублей. Он составил 4,211 миллиона. Но уже спустя две недели уголовное дело Минина было переквалифицировано со злоупотребления полномочиями на превышение должностных полномочий. При этом выросла и сумма ущерба. Она составила 11,316 млн рублей — следователи включили в список недостающего оборудования витражи.
Минин рассказал, что витражи хранились на складе в разобранном виде и постепенно передавалиcь на монтаж. «Изготовить витраж размером 18 метров в цехе и перевезти на объект, а затем его смонтировать на здание — невозможно. Все работы проводятся из комплектующих на месте установки», — объяснил принцип Минин. Он же отметил, что сотрудники СУ СК были на складе с алюминиевым профилем для витражей. Ревизоры осмотрели их, но не смогли определить, что профиль принадлежит компании субподрядчика и присвоили материалам статус отсутствующих.
Подсудимый не отрицает, что подписал спорные акты выполненных работ. Но при этом он не согласен с наличием ущерба — школа сдана и работает, дополнительные бюджетные средства на покрытие якобы возникшего ущерба не выделялись. В дальнейшем он пообещал привести дополнительные доводы в пользу этого утверждения. На этом судебное заседание было завершено.
Минина следствие считает виновным в том, что он подписал документы о выполненных работах в декабре 2021 года по госконтракту строительства школы на 1500 мест в городе Кургане. При этом бюджетные деньги были заплачены за купленное, но якобы не поставленное оборудование. Ущерб составляет около 12 млн рублей. Минин вину отрицает. Он утверждает, что все оборудование было со временем завезено на строительный объект, а до этого хранилось на складах поставщиков. Из-за найденных нарушений в школе под судом находится также бизнесмен Артур Седой, чья фирма строила объект.
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