Business Insider: ВМС США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца

Истребители Военно-морских сил (ВМС) США нанесли 1 февраля 2025 года крупнейший в истории авиаудар с авианосца. Об этом сообщает информационный портал Business Insider. Целью операции стали террористические группировки в Сомали, на позиции которых было сброшено более 56 тысяч килограммов боеприпасов.
По данным издания, в операции принимали участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman, который на момент атаки находился в Красном море. «Это крупнейший за всю историю авиаудар, нанесенный с авианосца», — заявил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби в интервью Business Insider. Он отметил, что целью стали объекты террористов, в том числе один из главарей сети группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ударная группа включала авианосец Harry Truman и несколько военных кораблей, развернутых осенью прошлого года на Ближнем Востоке. Они служили базой для военных операций США против повстанцев-хуситов в Йемене. В феврале Африканское командование вооруженных сил США сообщало о серии авиаударов по пещерам в Сомали, где скрывались члены запрещенных террористических организаций, напоминает MK.RU.
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