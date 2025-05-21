Новые мягкие игрушки с персонажами «Смешариков», которые дают вместе с детским комбо во «Вкусно и точка», вызвали высокий ажиотаж у тюменцев. Люди с самого утра выстраивались в очереди, чтобы приобрести героев культового мультфильма. Об этом сообщили в одной из точек быстрого питания.
«Спрос огромный, люди с самого утра идут за этими игрушками. Сейчас в наличии Биби и Бараш», — рассказали 72.RU сотрудники ресторана.
Игрушки можно приобретать отдельно от детского обеда, поэтому посетители, которые хотят собрать всю коллекцию, покупают сразу несколько, а остальным не остается. Коллаборация мультфильма и сети быстрого питания стартовала 20 мая, но тираж игрушек ограничен.
Недавно URA.RU писало, об аналогичной ситуации — тюменцы за один день полностью раскупили игрушки Ам Ням из «Вкусно и точка». Фигурок не было не только в самих ресторанах, но даже в распределительном центре.
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