21 мая 2025

Тюменцы массово кинулись скупать новые игрушки из «Вкусно и точка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Смешарики» вызвали ажиотаж у тюменцев в ресторанах «Вкусно и точка»
«Смешарики» вызвали ажиотаж у тюменцев в ресторанах «Вкусно и точка» Фото:

Новые мягкие игрушки с персонажами «Смешариков», которые дают вместе с детским комбо во «Вкусно и точка», вызвали высокий ажиотаж у тюменцев. Люди с самого утра выстраивались в очереди, чтобы приобрести героев культового мультфильма. Об этом сообщили в одной из точек быстрого питания.

«Спрос огромный, люди с самого утра идут за этими игрушками. Сейчас в наличии Биби и Бараш», — рассказали 72.RU сотрудники ресторана.

Игрушки можно приобретать отдельно от детского обеда, поэтому посетители, которые хотят собрать всю коллекцию, покупают сразу несколько, а остальным не остается. Коллаборация мультфильма и сети быстрого питания стартовала 20 мая, но тираж игрушек ограничен.

Недавно URA.RU писало, об аналогичной ситуации — тюменцы за один день полностью раскупили игрушки Ам Ням из «Вкусно и точка». Фигурок не было не только в самих ресторанах, но даже в распределительном центре.

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Новые мягкие игрушки с персонажами «Смешариков», которые дают вместе с детским комбо во «Вкусно и точка», вызвали высокий ажиотаж у тюменцев. Люди с самого утра выстраивались в очереди, чтобы приобрести героев культового мультфильма. Об этом сообщили в одной из точек быстрого питания. «Спрос огромный, люди с самого утра идут за этими игрушками. Сейчас в наличии Биби и Бараш», — рассказали 72.RU сотрудники ресторана. Игрушки можно приобретать отдельно от детского обеда, поэтому посетители, которые хотят собрать всю коллекцию, покупают сразу несколько, а остальным не остается. Коллаборация мультфильма и сети быстрого питания стартовала 20 мая, но тираж игрушек ограничен. Недавно URA.RU писало, об аналогичной ситуации — тюменцы за один день полностью раскупили игрушки Ам Ням из «Вкусно и точка». Фигурок не было не только в самих ресторанах, но даже в распределительном центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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