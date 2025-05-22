Автомобилистам рассказали, за что могут оштрафовать с видеорегистратором

Водителей могут оштрафовать за предметы, ограничивающие обзор в салоне автомобиля, такие как подвески на зеркале или игрушки под лобовым стеклом. Об этом сообщил автоюрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он пояснил, что формально любой предмет в салоне считается грузом и должен размещаться так, чтобы не затруднять управление и не ухудшать обзор.
«Любой предмет, который находится в салоне, формально считается грузом. А согласно правилам перевозки, груз должен размещаться так, чтобы не затруднять управление автомобилем, не ухудшать обзорность, не создавать опасность и так далее», — рассказал Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.
Автоюрист уточнил, что запрета на видеорегистраторы и другие устройства нет, если они не мешают обзору водителя. Общая норма касается любых приспособлений: держателей для смартфонов, ароматизаторов на зеркале заднего вида, игрушек на панели и прочего — если обзор не ограничен, штраф не предусмотрен.
Решение о том, ограничивают ли предметы обзор водителя, принимает инспектор ГИБДД на месте исходя из своей субъективной оценки. В случае выявления нарушения инспектор может потребовать убрать предметы и выписать штраф. Сумма штрафа составляет 500 рублей, она не увеличивается при повторных нарушениях. Однако если штрафы не оплачивать, их размер может удвоиться или последует административный арест.
Ранее россиянам назвали причины плохой работы кондиционера в автомобиле, пишет «Национальная служба новостей». Так, компрессор играет центральную роль в работе автомобильной системы кондиционирования, и его неисправность приводит к полному выходу кондиционера из строя. Нарушения в функционировании системы охлаждения воздуха также могут быть обусловлены загрязнением или засорением салонного фильтра, испарителя либо конденсатора, накапливающего грязь и пух.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.