21 мая 2025

Тюменский рынок труда заполнят вьетнамские рабочие

ТПП Тюменской области подписало соглашение с кадровым агентством Вьетнама
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадровое агентство Вьетнама готово поставлять работников разных специальностей
Кадровое агентство Вьетнама готово поставлять работников разных специальностей Фото:

Работодатели Тюменской области намерены искать специалистов во Вьетнаме. Регион подписал соглашение о сотрудничестве с кадровым агентством Республики, сообщает торгово-промышленная палата области.

«Партнер был выбран не случайно. Компания прошла верификацию в генеральном консульстве, агентство имеет более чем 20-летний опыт. Также предоставляет площадки по проверке навыков персонала и оказывает услугу по предвыездной подготовке к сдаче тестирования по русскому языку, истории и праву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство готово поставлять специалистов из разных областей. Как пояснила URA.RU независимый HR-эксперт Анна Аликова, традиционно в России рабочие из вьетнама трудятся в промышленности и сельском хозяйстве.  

«Вьетнамские работники зарекомендовали себя как ответственные, трудолюбивые и дисциплинированные сотрудники. Однако, в последние годы наблюдается заметное сокращение числа вьетнамских мигрантов в России», — отметила Аликова.

По ее мнению, заключение соглашений с кадровыми агентствами других государств призвано минимизировать теневую занятость, обеспечить соблюдение трудового законодательства и предотвращение злоупотреблений со стороны как работодателей, так и самих мигрантов. «Важно также создать более прозрачную и предсказуемую ситуацию на рынке труда, снизить риски и повысить уровень социальной защиты как самих мигрантов, так и российских граждан», — добавила Аликова.

Среди рисков привлечения иностранной рабочей силы эксперт отметила усиление конкуренции для жителей региона и потенциальное давление на уровень зарплат. Однако, при грамотной кадровой и миграционной политике региона этих проблем можно избежать. Ранее сообщалось, что в Тюмени потребности работодателей в 10 раз превышают количество безработных.

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Работодатели Тюменской области намерены искать специалистов во Вьетнаме. Регион подписал соглашение о сотрудничестве с кадровым агентством Республики, сообщает торгово-промышленная палата области. «Партнер был выбран не случайно. Компания прошла верификацию в генеральном консульстве, агентство имеет более чем 20-летний опыт. Также предоставляет площадки по проверке навыков персонала и оказывает услугу по предвыездной подготовке к сдаче тестирования по русскому языку, истории и праву», — говорится в сообщении. Отмечается, что агентство готово поставлять специалистов из разных областей. Как пояснила URA.RU независимый HR-эксперт Анна Аликова, традиционно в России рабочие из вьетнама трудятся в промышленности и сельском хозяйстве.   «Вьетнамские работники зарекомендовали себя как ответственные, трудолюбивые и дисциплинированные сотрудники. Однако, в последние годы наблюдается заметное сокращение числа вьетнамских мигрантов в России», — отметила Аликова. По ее мнению, заключение соглашений с кадровыми агентствами других государств призвано минимизировать теневую занятость, обеспечить соблюдение трудового законодательства и предотвращение злоупотреблений со стороны как работодателей, так и самих мигрантов. «Важно также создать более прозрачную и предсказуемую ситуацию на рынке труда, снизить риски и повысить уровень социальной защиты как самих мигрантов, так и российских граждан», — добавила Аликова. Среди рисков привлечения иностранной рабочей силы эксперт отметила усиление конкуренции для жителей региона и потенциальное давление на уровень зарплат. Однако, при грамотной кадровой и миграционной политике региона этих проблем можно избежать. Ранее сообщалось, что в Тюмени потребности работодателей в 10 раз превышают количество безработных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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