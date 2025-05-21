21 мая 2025

Из аэропорта Кургана задержали вылет самолета в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс перенесли на другое время
Рейс перенесли на другое время Фото:

Вылет утреннего рейса самолета из Кургана в Москву задерживается. Об этом 22 мая URA.RU рассказал пассажир.

«Пассажиры сидят в 7 утра в самолете в Кургане. Им объявили, что будут дополнительно заправлять. Возможно, это связано с атакой БПЛА на Москву», — сообщил курганец о задержке вылета в столицу.

Корреспондент агентства направил запрос информации в аэропорт Кургана. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вылет утреннего рейса самолета из Кургана в Москву задерживается. Об этом 22 мая URA.RU рассказал пассажир. «Пассажиры сидят в 7 утра в самолете в Кургане. Им объявили, что будут дополнительно заправлять. Возможно, это связано с атакой БПЛА на Москву», — сообщил курганец о задержке вылета в столицу. Корреспондент агентства направил запрос информации в аэропорт Кургана. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...