Из аэропорта Кургана задержали вылет самолета в Москву

Рейс перенесли на другое время
Вылет утреннего рейса самолета из Кургана в Москву задерживается. Об этом 22 мая URA.RU рассказал пассажир.
«Пассажиры сидят в 7 утра в самолете в Кургане. Им объявили, что будут дополнительно заправлять. Возможно, это связано с атакой БПЛА на Москву», — сообщил курганец о задержке вылета в столицу.
Корреспондент агентства направил запрос информации в аэропорт Кургана. Ответ ожидается.
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