Тюменцев ожидает дождливый и пасмурный, но теплый день

Весь день в Тюмени будет идти моросящий дождь
В Тюмени 22 мая температура воздуха днем поднимется до 21 градуса, после 10 ночью. При этом, ожидается пасмурная погода и моросящий дождь, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В Тюмени 22 мая температура наружного воздуха составит от 18 до 21 градуса. Утро: Облачно, без осадков. День: облачно, без существенных осадков. Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 94%.
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