21 мая 2025

Тюменцев ожидает дождливый и пасмурный, но теплый день

© Служба новостей «URA.RU»
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Весь день в Тюмени будет идти моросящий дождь
Весь день в Тюмени будет идти моросящий дождь Фото:

В Тюмени 22 мая температура воздуха днем поднимется до 21 градуса, после 10 ночью. При этом, ожидается пасмурная погода и моросящий дождь, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В Тюмени 22 мая температура наружного воздуха составит от 18 до 21 градуса. Утро: Облачно, без осадков. День: облачно, без существенных осадков. Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 94%.

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В Тюмени 22 мая температура воздуха днем поднимется до 21 градуса, после 10 ночью. При этом, ожидается пасмурная погода и моросящий дождь, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В Тюмени 22 мая температура наружного воздуха составит от 18 до 21 градуса. Утро: Облачно, без осадков. День: облачно, без существенных осадков. Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте. Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 94%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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