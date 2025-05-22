У берегов Греции зафиксировано мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов острова Крит в Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к северу от города Ираклион, где живет около 140 тысяч человек. Сейсмический очаг находился на глубине 15 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Также, по данным центра, угроза цунами не объявлялась.
Ранее, 20 мая, у северного побережья Папуа — Новой Гвинеи, вблизи Австралии, было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 94 километрах к северо-востоку от города Ангорам, где проживает порядка 1,6 тысячи человек.
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