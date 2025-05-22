У берегов Греции зафиксировано мощное землетрясение

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В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение Фото:

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов острова Крит в Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к северу от города Ираклион, где живет около 140 тысяч человек. Сейсмический очаг находился на глубине 15 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Также, по данным центра, угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 20 мая, у северного побережья Папуа — Новой Гвинеи, вблизи Австралии, было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 94 километрах к северо-востоку от города Ангорам, где проживает порядка 1,6 тысячи человек.

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Мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов острова Крит в Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к северу от города Ираклион, где живет около 140 тысяч человек. Сейсмический очаг находился на глубине 15 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Также, по данным центра, угроза цунами не объявлялась. Ранее, 20 мая, у северного побережья Папуа — Новой Гвинеи, вблизи Австралии, было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 94 километрах к северо-востоку от города Ангорам, где проживает порядка 1,6 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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