Рядом с Австралией произошло сильное землетрясение

В Австралии у берегов северной части Папуа — Новой Гвинеи 20 мая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) на своем официальном сайте.
Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 94 километрах к северо-востоку от города Ангорам, численность населения которого составляет около 1,6 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 25 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. «Угроза цунами не объявлялась», — говорится в сообщении центра.
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