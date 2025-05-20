Рядом с Австралией произошло сильное землетрясение

USGS: у берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4
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Магнитуда подземных толчков в Австралии равна 6,4
Магнитуда подземных толчков в Австралии равна 6,4 Фото:

В Австралии у берегов северной части Папуа — Новой Гвинеи 20 мая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) на своем официальном сайте.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 94 километрах к северо-востоку от города Ангорам, численность населения которого составляет около 1,6 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 25 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. «Угроза цунами не объявлялась», — говорится в сообщении центра.

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В Австралии у берегов северной части Папуа — Новой Гвинеи 20 мая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) на своем официальном сайте. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 94 километрах к северо-востоку от города Ангорам, численность населения которого составляет около 1,6 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 25 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. «Угроза цунами не объявлялась», — говорится в сообщении центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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