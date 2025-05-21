Кто такой Валерий Киселев, назначенный начальником ГУС ТО

В Тюменской области назначили начальника главного управления строительства. Должность получил Валерий Киселев — до переезда в Тюмени он работал в ЯНАО, а позже соревновался с Русланом Кухаруком за пост главы областной столицы. Что еще известно о Киселеве — в материале URA.RU
Начал карьеру на севере
В середине «нулевых» Валерий Киселев получил назначение в администрации Ноябрьска. Будучи 28-летним юристом, он возглавил городской имущественный департамент. Позднее глава города Николай Коробков назначил его своим первым заместителем.
Зимой 2008 года Николая Коробкова отстранили от должности, в связи с превышением полномочий, а в 2010 году суд лишил его свободы условно на трехлетний срок. Валерий Киселев покинул мэрию еще до приговора бывшему мэру — должность он оставил в 2009 году.
Работа в управлении
В 2011 году Валерий Киселев получил пост замначальника ГУС ТО, он параллельно руководил управлением жилищной политики. Киселев работал при двух начальниках управления, получивших высокие посты в областном правительстве: Сергей Шустов, возглавлявший структуру с 2011 по 2021 годы, и Павел Перевалов, руководивший управлением вплоть до 2024 года, стали заместителями губернатора и до сих пор остаются на своих должностях.
В качестве и.о. главы ГУС Валерий Киселев успел принять участие в разбирательствах, связанных с «коттеджным гетто» в поселке Перевалово — земли в нем хотели изъять у собственников ради расширения дороги. Валерий Киселев общался с местными жителями во время личных встреч с участием районных чиновников.
Участие в выборах мэра
Во время выборов главы Тюмени в 2023 году Валерий Киселев стал оппонентом действующего мэра Руслана Кухарука (сейчас губернатор ХМАО). Киселев ожидаемо уступил конкуренту — Кухарук был избран депутатами единогласно. «Достаточно тяжело соревноваться с действующим главой Тюмени Русланом Николаевичем. Я его очень уважаю», — комментировал событие Валерий Киселев.
Новый глава ГУС ТО работал исполняющим обязанности управления с сентября 2024 года. Как ранее сообщало URA.RU, экс-глава управления Павел Перевалов начал отвечать за блок ЖКХ в качестве заместителя губернатора Тюменской области. Карьерный взлет прочат и самому Киселеву.
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