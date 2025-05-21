Криминальный авторитет Гасанов получил вторую статью в СИЗО Екатеринбурга

22 мая 2025 в 10:32 Размер текста - 17 +

Марселя Гасанова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова В уголовном деле авторитета из Екатеринбурга Марселя Гасанова, обвиненного в занятии высшего положения в криминальных кругах (ст. 210 УК РФ), появилась вторая статья уголовного кодекса РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В марте обвиняемый, содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, желая продемонстрировать свой авторитет и превосходство, публично в грубой форме оскорбил сотрудник учреждения и высказал в его адрес угрозы», — сообщили в ведомстве. Таким образом, Гасанову вменили ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело отправлено в Свердловский облсуд для рассмотрения по существу. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день силовики провели у него дома обыски и доставили его в отдел полиции. Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. В криминальных кругах Гасанов известен как «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле авторитета из Екатеринбурга Марселя Гасанова, обвиненного в занятии высшего положения в криминальных кругах (ст. 210 УК РФ), появилась вторая статья уголовного кодекса РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В марте обвиняемый, содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, желая продемонстрировать свой авторитет и превосходство, публично в грубой форме оскорбил сотрудник учреждения и высказал в его адрес угрозы», — сообщили в ведомстве. Таким образом, Гасанову вменили ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело отправлено в Свердловский облсуд для рассмотрения по существу. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день силовики провели у него дома обыски и доставили его в отдел полиции. Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. В криминальных кругах Гасанов известен как «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.