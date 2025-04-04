«Он наговорил»: криминальный авторитет Гасанов обвинил в своем аресте бывшего чекиста

Криминальный авторитет Гасанов обвинил в своем аресте бывшего чекиста

04 апреля 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов просил отпустить его из-под ареста Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Криминальный екатеринбургский авторитет Марсель Гасанов, угодивший под арест по воровской статье, обвинил в своем уголовном преследовании бывшего сотрудника свердловского УФСБ Евгения Пупышева. В прошлом году он подрался с ним и теперь считает, что экс-чекист ему мстит. Об этом он заявил журналистам в зале Ленинского райсуда. «Никаким смотрящим меня никто не назначал. Была в прошлом году драка с бывшим сотрудником спецслужб Евгением Пупышевым, мы с ним не дружили. Он наговорил, он свидетелем является, а второй свидетель Дисков Александр [по прозвищу Фартовый]. Они говорят, что меня назначили [смотрящим], поэтому я нахожусь здесь», — объяснил Гасанов. Видео его слов приводит telegram-канал «КП — Екатеринбург». Ранее он утверждал, что причина его ареста — конфликт с ОБОП. Гасанов подчеркнул, что не является лидером какой-либо группировки и попросил снять с него арест. «Я болею», — сказал Марсель. Однако суд продлил ему меру пресечения и оставил под стражей до 9 июня. К Гасанову силовики нагрянули в феврале. Сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции и вменили статью 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Статус «смотрящего», по версии следствия, Марсель обрел в 2024 году. Имя Гасанова нередко попадает в скандальные хроники. В минувшем году, например, кроме драки с бывшим чекистом Пупышевым, Марселя упоминали в других инцидентах: как он избил работницу элитного интим-салона, а также поднял руку на сотрудницу кафе. В криминальных кругах Гасанов известен как «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминальный екатеринбургский авторитет Марсель Гасанов, угодивший под арест по воровской статье, обвинил в своем уголовном преследовании бывшего сотрудника свердловского УФСБ Евгения Пупышева. В прошлом году он подрался с ним и теперь считает, что экс-чекист ему мстит. Об этом он заявил журналистам в зале Ленинского райсуда. «Никаким смотрящим меня никто не назначал. Была в прошлом году драка с бывшим сотрудником спецслужб Евгением Пупышевым, мы с ним не дружили. Он наговорил, он свидетелем является, а второй свидетель Дисков Александр [по прозвищу Фартовый]. Они говорят, что меня назначили [смотрящим], поэтому я нахожусь здесь», — объяснил Гасанов. Видео его слов приводит telegram-канал «КП — Екатеринбург». Ранее он утверждал, что причина его ареста — конфликт с ОБОП. Гасанов подчеркнул, что не является лидером какой-либо группировки и попросил снять с него арест. «Я болею», — сказал Марсель. Однако суд продлил ему меру пресечения и оставил под стражей до 9 июня. К Гасанову силовики нагрянули в феврале. Сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции и вменили статью 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Статус «смотрящего», по версии следствия, Марсель обрел в 2024 году. Имя Гасанова нередко попадает в скандальные хроники. В минувшем году, например, кроме драки с бывшим чекистом Пупышевым, Марселя упоминали в других инцидентах: как он избил работницу элитного интим-салона, а также поднял руку на сотрудницу кафе. В криминальных кругах Гасанов известен как «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.