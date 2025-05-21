Общественный транспорт в Челябинске изменит движение по Свердловскому проспекту

В Челябинске с 23 мая по 30 июня перекроют движение для транспорта, в том числе автобусов и троллейбусов, по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до пересечения с Коммуной. Автобусы №15, №22а, №35 и №58, а также троллейбус №12 изменят маршруты движения, сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с очередным этапом работ по реконструкции участка теплотрассы с 22 часов 23 мая до 23 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны по направлению к ДС „Юность“. Общественный транспорт также будет следовать по измененным маршрутам», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Автобус №15 проследует от парка Гагарина по проспекту Ленина, а далее улицам Володарского, Коммуны и по Свердловскому проспекту до ЧМК. Автобус №22а от ЧКПЗ также поедет по проспекту Ленина, далее на Красную, Каслинскую, Братьев Кашириных и Александра Шмакова. Автобус №35 от Новосинеглазово поедет по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, Володарского, Коммуны и вновь по Свердловскому проспекту до улицы Приборостроителей. Автобус №58 стартует от улицы Чистопольской, потом поедет по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина и по Энгельса до ЧВВАКУШа.
Троллейбус №12 на время проведения ремонтных работ поедет по следующему маршруту: от АМЗ по Свердловскому проспекту и проспекту Ленина, далее по улицам Энгельса и Коммуны снова попадет на Свердловский проспект. Для автобуса №15 и №35 оборудуют временную остановку на улице Володарского в районе дома 64б по проспекту Ленина.
Ранее администрация Челябинска уже с ообщала о перекрытии этого участка по Свердловскому проспекту с 10 мая по 30 июня в связи с ремонтом теплотрассы. Аналогичные ограничения действуют и на других городских магистралях: на проспекте Победы движение закрыто на два года на участке от улицы Косарева до Краснознаменной, но там движение перекрыто из-за строительства метротрама.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!