Шоумен Стас Ярушин из Челябинска эмоционально отреагировал на поражение ХК «Трактор» в финале Кубка Гагарина. В своем telegram-канале он признался, что настолько переживал за матч с «Локомотивом», что вынужден был выйти на пробежку, чтобы снять стресс. Несмотря на проигрыш, Ярушин поблагодарил челябинскую команду за захватывающий сезон.
«Мы с дочкой переживали за матч „Локомотива“ и „Трактора“. В какой-то момент настолько стало стрессово, что пришлось пробежать три километра, чтобы адреналин вышел. Но я горжусь пацанами, горжусь нашей командой! Быстрый, интересный хоккей, вы — короли камбэков! Вы влюбили в себя огромное количество болельщиков», — сказал шоумен.
Ярушин особо отметил работу маркетинг-отдела клуба, который сделал медийный прорыв за последние годы. По его словам, даже далекие от хоккея знакомые «подсели» на «Трактор». Однако сам финал он назвал недостаточно зрелищным по сравнению с предыдущими розыгрышами Кубка Гагарина.
«Финальная серия мне не понравилась — я ожидал более зрелищного хоккея. Были в Кубке Гагарина серии и поинтереснее. И дело не в том, что „Трактор“ проиграл — это не важно», — отметил Ярушин.
Артист поздравил «Локомотив», а также тренера команды Игоря Никитина с победой. Ярушин также пожелал игрокам успешной карьеры и заявил болельщикам челябинского ХК, что: «И на нашей улице будет праздник — всему свое время». Подробнее об играх «Трактора» — в материале URA.RU.
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