21 мая 2025

«Адреналин зашкаливал»: проигрыш «Трактора» заставил челябинского шоумена выйти на ночную пробежку. Видео

Артист Ярушин про матч «Трактора»: я ожидал более зрелищного хоккея в финале КХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин поддержал челябинский ХК «Траткор»
Ярушин поддержал челябинский ХК «Траткор» Фото:

Шоумен Стас Ярушин из Челябинска эмоционально отреагировал на поражение ХК «Трактор» в финале Кубка Гагарина. В своем telegram-канале он признался, что настолько переживал за матч с «Локомотивом», что вынужден был выйти на пробежку, чтобы снять стресс. Несмотря на проигрыш, Ярушин поблагодарил челябинскую команду за захватывающий сезон.

«Мы с дочкой переживали за матч „Локомотива“ и „Трактора“. В какой-то момент настолько стало стрессово, что пришлось пробежать три километра, чтобы адреналин вышел. Но я горжусь пацанами, горжусь нашей командой! Быстрый, интересный хоккей, вы — короли камбэков! Вы влюбили в себя огромное количество болельщиков», — сказал шоумен.

Ярушин особо отметил работу маркетинг-отдела клуба, который сделал медийный прорыв за последние годы. По его словам, даже далекие от хоккея знакомые «подсели» на «Трактор». Однако сам финал он назвал недостаточно зрелищным по сравнению с предыдущими розыгрышами Кубка Гагарина.

«Финальная серия мне не понравилась — я ожидал более зрелищного хоккея. Были в Кубке Гагарина серии и поинтереснее. И дело не в том, что „Трактор“ проиграл — это не важно», — отметил Ярушин.

Артист поздравил «Локомотив», а также тренера команды Игоря Никитина с победой. Ярушин также пожелал игрокам успешной карьеры и заявил болельщикам челябинского ХК, что: «И на нашей улице будет праздник — всему свое время». Подробнее об играх «Трактора» — в материале URA.RU.

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Шоумен Стас Ярушин из Челябинска эмоционально отреагировал на поражение ХК «Трактор» в финале Кубка Гагарина. В своем telegram-канале он признался, что настолько переживал за матч с «Локомотивом», что вынужден был выйти на пробежку, чтобы снять стресс. Несмотря на проигрыш, Ярушин поблагодарил челябинскую команду за захватывающий сезон. «Мы с дочкой переживали за матч „Локомотива“ и „Трактора“. В какой-то момент настолько стало стрессово, что пришлось пробежать три километра, чтобы адреналин вышел. Но я горжусь пацанами, горжусь нашей командой! Быстрый, интересный хоккей, вы — короли камбэков! Вы влюбили в себя огромное количество болельщиков», — сказал шоумен. Ярушин особо отметил работу маркетинг-отдела клуба, который сделал медийный прорыв за последние годы. По его словам, даже далекие от хоккея знакомые «подсели» на «Трактор». Однако сам финал он назвал недостаточно зрелищным по сравнению с предыдущими розыгрышами Кубка Гагарина. «Финальная серия мне не понравилась — я ожидал более зрелищного хоккея. Были в Кубке Гагарина серии и поинтереснее. И дело не в том, что „Трактор“ проиграл — это не важно», — отметил Ярушин. Артист поздравил «Локомотив», а также тренера команды Игоря Никитина с победой. Ярушин также пожелал игрокам успешной карьеры и заявил болельщикам челябинского ХК, что: «И на нашей улице будет праздник — всему свое время». Подробнее об играх «Трактора» — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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