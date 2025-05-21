21 мая 2025

Пойман пермяк, гулявший с оружием по улицам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники полиции нашли странного пермяка с оружием
Сотрудники полиции нашли странного пермяка с оружием Фото:

Сотрудники полиции установили личность и задержали мужчину, который 21 мая ходил по городу с предметом похожим на оружие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудниками полиции проведена проверка. Личность гражданина установлена, он задержан. У него изъят предмет конструктивно схожий с ружьём, назначено исследование», — уточнили в полиции.

Известно, что гулять по улицам с оружием пермяк отправился, будучи в состоянии наркотического опьянения. На него составлен протокол за потребление наркотиков, он будет привлечен к административной ответственности.

Жителей микрорайона Парковый странный мужчина напугал 21 мая. Он ходил по улицам с оружием в руках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции установили личность и задержали мужчину, который 21 мая ходил по городу с предметом похожим на оружие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудниками полиции проведена проверка. Личность гражданина установлена, он задержан. У него изъят предмет конструктивно схожий с ружьём, назначено исследование», — уточнили в полиции. Известно, что гулять по улицам с оружием пермяк отправился, будучи в состоянии наркотического опьянения. На него составлен протокол за потребление наркотиков, он будет привлечен к административной ответственности. Жителей микрорайона Парковый странный мужчина напугал 21 мая. Он ходил по улицам с оружием в руках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...