Пойман пермяк, гулявший с оружием по улицам

Сотрудники полиции установили личность и задержали мужчину, который 21 мая ходил по городу с предметом похожим на оружие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Сотрудниками полиции проведена проверка. Личность гражданина установлена, он задержан. У него изъят предмет конструктивно схожий с ружьём, назначено исследование», — уточнили в полиции.
Известно, что гулять по улицам с оружием пермяк отправился, будучи в состоянии наркотического опьянения. На него составлен протокол за потребление наркотиков, он будет привлечен к административной ответственности.
Жителей микрорайона Парковый странный мужчина напугал 21 мая. Он ходил по улицам с оружием в руках. Местные жители сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях.
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