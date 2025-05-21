21 мая 2025

«Сердце работает»: мальчика, рухнувшего с 8 этажа в Екатеринбурге, перевели в другую палату

Ребенка, упавшего с 8 этажа в Екатеринбурге, перевели в другую палату
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок находится в больнице №9 (архивное фото) Фото:

Пятилетнего мальчика, выжившего после падения с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Об этом URA.RU сообщила родственница ребенка.

«С ним все хорошо, выжил, дышит. Сердце работает, мозг тоже. Не видела, в каком он состоянии, но вроде бы переводят в обычную палату. Сейчас будут восстанавливать кости, бедро, чтобы срастались. Все хорошо закончилось, просто в рубашке родился», — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел 20 мая. Мальчик приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире в этот момент был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Ребенка прооперировали. Подробнее о случившемся — в специальном материале URA.RU.

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Пятилетнего мальчика, выжившего после падения с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Об этом URA.RU сообщила родственница ребенка. «С ним все хорошо, выжил, дышит. Сердце работает, мозг тоже. Не видела, в каком он состоянии, но вроде бы переводят в обычную палату. Сейчас будут восстанавливать кости, бедро, чтобы срастались. Все хорошо закончилось, просто в рубашке родился», — сказала собеседница агентства. Инцидент произошел 20 мая. Мальчик приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире в этот момент был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Ребенка прооперировали. Подробнее о случившемся — в специальном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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