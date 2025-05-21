«Сердце работает»: мальчика, рухнувшего с 8 этажа в Екатеринбурге, перевели в другую палату

Ребенка, упавшего с 8 этажа в Екатеринбурге, перевели в другую палату

Ребенок находится в больнице №9 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пятилетнего мальчика, выжившего после падения с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Об этом URA.RU сообщила родственница ребенка.

«С ним все хорошо, выжил, дышит. Сердце работает, мозг тоже. Не видела, в каком он состоянии, но вроде бы переводят в обычную палату. Сейчас будут восстанавливать кости, бедро, чтобы срастались. Все хорошо закончилось, просто в рубашке родился», — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел 20 мая. Мальчик приземлился на капот припаркованного возле высотки белого Hyundai. В квартире в этот момент был его отец, который, по одним данным, стирал вещи, по другим, — спал. Ребенка прооперировали. Подробнее о случившемся — в специальном материале URA.RU.