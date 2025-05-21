Вторые сутки в больнице: все, что известно о падении мальчика с 8 этажа в Екатеринбурге

Отец вторые сутки сидит у палаты сына, который упал с 8 этажа в Екатеринбурге

21 мая 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 20 мая на улице Маневровой Фото: Сергей Бодров © URA.RU Отец вторые сутки сидит в больнице с пятилетним Артемом, который выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге и остался жив. Инцидент произошел 20 мая. URA.RU рассказывает все, что известно о нем и семье мальчика. В момент происшествия в квартире были только Артем и его папа. Сначала сообщалось, что мужчина отвлекся на стирку, поэтому и не доглядел за малышом, который взобрался на подоконник и упал. Однако родственники Артема уверяют, что отец, скорее всего, просто спал. Новость по теме «Осколки вошли в мозг»: мальчика, выпавшего с 8 этажа в Екатеринбурге, оперировали 11 часов Мальчик выжил, потому что упал на капот белого Hyundai, который был припаркован возле высотки. «Никакой он стиркой не занимался, непонятно, чем занимался. В это время Артем сам залез на подоконник. Так это надо еще умудриться в этой комнате достать от пола до стола, чтобы забраться на окно, открыть его и вытолкнуть сетку! Эта сетка 17 лет стояла, ее никто выбить не мог, как у него сил хватило? Он на этой сетке и вылетел: ударился об дерево, потом об куст, упал на машину и на асфальт», — описали ЧП члены семьи. О том, что Артем выпал, отцу сообщили соседи. Когда мужчина выбежал на улицу, ребенка уже забирали медики. Врачи детской больницы №9 оперировали мальчика 11 часов. Удалили селезенку, почку, еще что-то… Осколки вошли в мозг. Мы все в слезах, сегодня Артема оперируют снова. Ждем новостей», — сказали близкие. По их словам, Артем — небольшого роста и веса: в пять лет ребенок выглядит на два года. Сейчас малыш в коме. Известно, что он не единственный ребенок в семье. Несколько лет назад у родителей умер двухмесячный грудничок. Два других ребенка в детском доме, сказали родные. Мама Артема умерла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец вторые сутки сидит в больнице с пятилетним Артемом, который выпал с восьмого этажа на улице Маневровой в Екатеринбурге и остался жив. Инцидент произошел 20 мая. URA.RU рассказывает все, что известно о нем и семье мальчика. В момент происшествия в квартире были только Артем и его папа. Сначала сообщалось, что мужчина отвлекся на стирку, поэтому и не доглядел за малышом, который взобрался на подоконник и упал. Однако родственники Артема уверяют, что отец, скорее всего, просто спал. Мальчик выжил, потому что упал на капот белого Hyundai, который был припаркован возле высотки. «Никакой он стиркой не занимался, непонятно, чем занимался. В это время Артем сам залез на подоконник. Так это надо еще умудриться в этой комнате достать от пола до стола, чтобы забраться на окно, открыть его и вытолкнуть сетку! Эта сетка 17 лет стояла, ее никто выбить не мог, как у него сил хватило? Он на этой сетке и вылетел: ударился об дерево, потом об куст, упал на машину и на асфальт», — описали ЧП члены семьи. О том, что Артем выпал, отцу сообщили соседи. Когда мужчина выбежал на улицу, ребенка уже забирали медики. Врачи детской больницы №9 оперировали мальчика 11 часов. Удалили селезенку, почку, еще что-то… Осколки вошли в мозг. Мы все в слезах, сегодня Артема оперируют снова. Ждем новостей», — сказали близкие. По их словам, Артем — небольшого роста и веса: в пять лет ребенок выглядит на два года. Сейчас малыш в коме. Известно, что он не единственный ребенок в семье. Несколько лет назад у родителей умер двухмесячный грудничок. Два других ребенка в детском доме, сказали родные. Мама Артема умерла.