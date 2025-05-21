Жители ХМАО стали активнее искать работу

В ХМАО зафиксирован рост активности соискателей на рынке труда. В апреле более 57 тысяч местных жителей обновили резюме и начали искать работу, что на треть больше, чем годом ранее, сообщили агентству аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.
«По итогам апреля на рынок труда ХМАО вышло более 57 тыс. местных соискателей. Сравнивая эти показатели с прошлогодними, аналитики hh.ru констатируют, что активность местных жителей, желающих сменить место работы, выросла сразу на 32% (апрель 2025 к апрелю 2024)», — отметили эксперты.
Наибольшую активность в ХМАО показали работники автобизнеса и автосервисов — число резюме от кандидатов из этой сферы увеличилось на 77%. Следом идут специалисты по транспорту и логистике (+61%), туризму и ресторанно-гостиничному бизнесу (+59%). Также резко вырос интерес к поиску работы среди охранников (+57%), домашних работников (+52%) и даже рабочих специальностей (+43%). При этом единственной сферой, где зафиксировано снижение активности, стала розничная торговля: здесь количество резюме уменьшилось на 1%.
Ранее URA.RU писало, что в Югре тинейджеры ищут работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей
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