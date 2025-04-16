16 апреля 2025

Школьники ХМАО ринулись искать работу

В ХМАО подростки стали в два раза чаще искать работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники ХМАО активно ищут работу
Школьники ХМАО активно ищут работу Фото:

В Югре тинейджеры ищут работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Количество резюме соискателей 14-17 лет в ХМАО выросло в 2 раза. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 26 000 рублей в месяц при частичной занятости», — пояснили специалисты сервиса.

Заметнее всего вырос интерес к позиции репетитора: количество резюме в первом квартале выросло вдвое. За такую работу подростки хотят в среднем 60 тысяч рублей в месяц. На 75% выросло число резюме на вакансию почтальона — 26 тысяч рублей желаемая зарплата. Также популярна у соискателей профессия промоутера, число резюме выросло почти на 70 %, зарплатные ожидания — 40 тысяч рублей в месяц.

На 64% больше желающих стать продавцами-кассирами с зарплатой 80 тысяч рублей. Активнее тинейджеры стали проявлять интерес к работе расклейщиков (+44%) и комплектовщиков (+35%).

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открыты вакансии для неквалифицированных рабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Например, в Израиль нужен упaковщик нa фабрику морожeнногo.

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В Югре тинейджеры ищут работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Количество резюме соискателей 14-17 лет в ХМАО выросло в 2 раза. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 26 000 рублей в месяц при частичной занятости», — пояснили специалисты сервиса. Заметнее всего вырос интерес к позиции репетитора: количество резюме в первом квартале выросло вдвое. За такую работу подростки хотят в среднем 60 тысяч рублей в месяц. На 75% выросло число резюме на вакансию почтальона — 26 тысяч рублей желаемая зарплата. Также популярна у соискателей профессия промоутера, число резюме выросло почти на 70 %, зарплатные ожидания — 40 тысяч рублей в месяц. На 64% больше желающих стать продавцами-кассирами с зарплатой 80 тысяч рублей. Активнее тинейджеры стали проявлять интерес к работе расклейщиков (+44%) и комплектовщиков (+35%). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открыты вакансии для неквалифицированных рабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Например, в Израиль нужен упaковщик нa фабрику морожeнногo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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