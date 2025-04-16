Школьники ХМАО ринулись искать работу

В Югре тинейджеры ищут работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Количество резюме соискателей 14-17 лет в ХМАО выросло в 2 раза. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 26 000 рублей в месяц при частичной занятости», — пояснили специалисты сервиса.
Заметнее всего вырос интерес к позиции репетитора: количество резюме в первом квартале выросло вдвое. За такую работу подростки хотят в среднем 60 тысяч рублей в месяц. На 75% выросло число резюме на вакансию почтальона — 26 тысяч рублей желаемая зарплата. Также популярна у соискателей профессия промоутера, число резюме выросло почти на 70 %, зарплатные ожидания — 40 тысяч рублей в месяц.
На 64% больше желающих стать продавцами-кассирами с зарплатой 80 тысяч рублей. Активнее тинейджеры стали проявлять интерес к работе расклейщиков (+44%) и комплектовщиков (+35%).
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открыты вакансии для неквалифицированных рабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Например, в Израиль нужен упaковщик нa фабрику морожeнногo.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!