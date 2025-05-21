В Тюменскую область вернутся заморозки

25 мая в Тюмени похолодает до 1 градуса
В Тюменской области 24 и 25 мая похолодает до 1 градуса и выпадут осадки в виде снега и дождей. Об этом сообщает официальный сайт Гисметео. По прогнозам синоптиков, в регионе местами также пройдут грозы.
«Тюмень, суббота, 24 мая. Утром малооблачно, дождь, гроза. Температура воздуха составит 17 градусов. К вечеру опустится до 6 градусов», — указано в прогнозе Гисметео.
25 мая в Тюмени похолодает до одного градуса. Ожидаются снегопады с дождем.
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