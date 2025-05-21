21 мая 2025

В Тюменскую область вернутся заморозки

В Тюменской области 24 и 25 мая ожидаются грозы, дожди и снегопады
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25 мая в Тюмени похолодает до 1 градуса
25 мая в Тюмени похолодает до 1 градуса Фото:

В Тюменской области 24 и 25 мая похолодает до 1 градуса и выпадут осадки в виде снега и дождей. Об этом сообщает официальный сайт Гисметео. По прогнозам синоптиков, в регионе местами также пройдут грозы.

«Тюмень, суббота, 24 мая. Утром малооблачно, дождь, гроза. Температура воздуха составит 17 градусов. К вечеру опустится до 6 градусов», — указано в прогнозе Гисметео.

25 мая в Тюмени похолодает до одного градуса. Ожидаются снегопады с дождем. 

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В Тюменской области 24 и 25 мая похолодает до 1 градуса и выпадут осадки в виде снега и дождей. Об этом сообщает официальный сайт Гисметео. По прогнозам синоптиков, в регионе местами также пройдут грозы. «Тюмень, суббота, 24 мая. Утром малооблачно, дождь, гроза. Температура воздуха составит 17 градусов. К вечеру опустится до 6 градусов», — указано в прогнозе Гисметео. 25 мая в Тюмени похолодает до одного градуса. Ожидаются снегопады с дождем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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