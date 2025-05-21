21 мая 2025

Зверски избитая из-за слов о матери школьница боится возвращаться в Первоуральск

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Пресс-тур в школу № 80, посвященный школьному питанию. Екатеринбург , девочка, руки, ученица, школьница
Потерпевшая отправилась на судмедэкспертизу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске

12-летняя школьница, которую жестоко избили на видео в Первоуральске (Свердловская область), боится возвращаться в город. Об этом URA.RU заявила ее мама.

«Она у меня реально боится возвращаться, начинает плакать, когда я ей вопросы задаю. Сегодня дочь ехала сама на автобусе до Первоуральска, чтобы пройти судмедэкспертизу, так несколько раз спросила, встречу ли я ее [на вокзале]. Теперь будем прорабатывать [психологическую травму]», — сказала собеседница агентства.

Девочку избили 18 мая на Хромпике, когда она гуляла с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя знакомая, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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12-летняя школьница, которую жестоко избили на видео в Первоуральске (Свердловская область), боится возвращаться в город. Об этом URA.RU заявила ее мама. «Она у меня реально боится возвращаться, начинает плакать, когда я ей вопросы задаю. Сегодня дочь ехала сама на автобусе до Первоуральска, чтобы пройти судмедэкспертизу, так несколько раз спросила, встречу ли я ее [на вокзале]. Теперь будем прорабатывать [психологическую травму]», — сказала собеседница агентства. Девочку избили 18 мая на Хромпике, когда она гуляла с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя знакомая, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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