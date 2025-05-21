Зверски избитая из-за слов о матери школьница боится возвращаться в Первоуральск

22 мая 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

Потерпевшая отправилась на судмедэкспертизу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске 12-летняя школьница, которую жестоко избили на видео в Первоуральске (Свердловская область), боится возвращаться в город. Об этом URA.RU заявила ее мама. «Она у меня реально боится возвращаться, начинает плакать, когда я ей вопросы задаю. Сегодня дочь ехала сама на автобусе до Первоуральска, чтобы пройти судмедэкспертизу, так несколько раз спросила, встречу ли я ее [на вокзале]. Теперь будем прорабатывать [психологическую травму]», — сказала собеседница агентства. Девочку избили 18 мая на Хромпике, когда она гуляла с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя знакомая, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

12-летняя школьница, которую жестоко избили на видео в Первоуральске (Свердловская область), боится возвращаться в город. Об этом URA.RU заявила ее мама. «Она у меня реально боится возвращаться, начинает плакать, когда я ей вопросы задаю. Сегодня дочь ехала сама на автобусе до Первоуральска, чтобы пройти судмедэкспертизу, так несколько раз спросила, встречу ли я ее [на вокзале]. Теперь будем прорабатывать [психологическую травму]», — сказала собеседница агентства. Девочку избили 18 мая на Хромпике, когда она гуляла с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя знакомая, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.