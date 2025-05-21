Цены на свеклу, морковь и репчатый лук в Свердловской области продолжали расти всю неделю. Данные приводит Свердловскстат на своем официальном сайте.
В период с 12 по 19 мая самым подорожавшим овощем стала свекла. Ее средняя стоимость за килограмм достигла 84,08 рубля (+8,15%), тогда как еще неделю назад свеклу можно было купить за 77,74 рубля в среднем.
Морковь стала дороже на 4,32%, в среднем ее продавали за 66,76 рубля. Что касается репчатого лука, то рост цен на него замедлился. По данным на 5 мая лук подорожал на 7,67%, однако к 12 мая прирост составил лишь 2,29%, а средняя цена достигла 75,45 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало, что скачок цен, вероятно, произошел из-за нескольких факторов: погоды, логистики и сложностей с хранением. По словам председателя «Союза производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергея Лацкова, на удорожание наложился еще и неурожай 2024 года.
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