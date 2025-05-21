21 мая 2025

Цены свеклу и другие овощи выросли в Свердловской области. Инфографика

Свекла за неделю подорожала на 8,15% в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Свекла непрерывно дорожает с начала мая
Свекла непрерывно дорожает с начала мая Фото:

Цены на свеклу, морковь и репчатый лук в Свердловской области продолжали расти всю неделю. Данные приводит Свердловскстат на своем официальном сайте.

В период с 12 по 19 мая самым подорожавшим овощем стала свекла. Ее средняя стоимость за килограмм достигла 84,08 рубля (+8,15%), тогда как еще неделю назад свеклу можно было купить за 77,74 рубля в среднем.

Морковь стала дороже на 4,32%, в среднем ее продавали за 66,76 рубля. Что касается репчатого лука, то рост цен на него замедлился. По данным на 5 мая лук подорожал на 7,67%, однако к 12 мая прирост составил лишь 2,29%, а средняя цена достигла 75,45 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что скачок цен, вероятно, произошел из-за нескольких факторов: погоды, логистики и сложностей с хранением. По словам председателя «Союза производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергея Лацкова, на удорожание наложился еще и неурожай 2024 года.

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Цены на свеклу, морковь и репчатый лук в Свердловской области продолжали расти всю неделю. Данные приводит Свердловскстат на своем официальном сайте. В период с 12 по 19 мая самым подорожавшим овощем стала свекла. Ее средняя стоимость за килограмм достигла 84,08 рубля (+8,15%), тогда как еще неделю назад свеклу можно было купить за 77,74 рубля в среднем. Морковь стала дороже на 4,32%, в среднем ее продавали за 66,76 рубля. Что касается репчатого лука, то рост цен на него замедлился. По данным на 5 мая лук подорожал на 7,67%, однако к 12 мая прирост составил лишь 2,29%, а средняя цена достигла 75,45 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что скачок цен, вероятно, произошел из-за нескольких факторов: погоды, логистики и сложностей с хранением. По словам председателя «Союза производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергея Лацкова, на удорожание наложился еще и неурожай 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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