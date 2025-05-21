Аналитики назвали самые популярные летние места отдыха у жителей ХМАО

Жители Югры этим летом, как и в прошлом году, предпочитают проводить отпуск в Сочи. Почти половина югорчан выбирает это направление, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Туту».
«Летом 2025 года 44% жителей ХМАО полетят в Сочи», — сообщили агентству специалисты сервиса путешествий. В прошлом году спрос на Сочи также был достаточно высок — в 2024-ом билету по этому направлению приобрели ровно половина покупателей «Туту» из региона.
Второе по популярности авиа-направление у югорчан — Москва, на лето билеты на самолет в столицу купили 16% жителей округа, следом идет Санкт-Петербург — 10%, Минеральные Воды — 6% и Махачкала — 4%. Примечательно, что в минувшем году эти города также оказались в топе.
На поездах нынешним летом путешественники ХМАО отправятся в Свердловскую область — 23%, Тюменскую область — 22%, Республику Башкортостан — 11%, а также Челябинскую область — 7%. Краснодарский край с 5% процентами на последнем месте.
Ранее URA.RU сообщало о самых дешевых билетах по южным направлениям летом из ХМАО. Выгоднее всего югорчанам улететь из Сургута в Грозный, Ставрополь и Сочи.
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