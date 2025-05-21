21 мая 2025

Аналитики назвали самые популярные летние места отдыха у жителей ХМАО

Сочи стал самым популярным летним местом отдыха у жителей ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сочи остается фаворитом для летнего отдыха жителей ХМАО
Сочи остается фаворитом для летнего отдыха жителей ХМАО Фото:

Жители Югры этим летом, как и в прошлом году, предпочитают проводить отпуск в Сочи. Почти половина югорчан выбирает это направление, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Туту».

«Летом 2025 года 44% жителей ХМАО полетят в Сочи», — сообщили агентству специалисты сервиса путешествий. В прошлом году спрос на Сочи также был достаточно высок — в 2024-ом билету по этому направлению приобрели ровно половина покупателей «Туту» из региона.

Второе по популярности авиа-направление у югорчан — Москва, на лето билеты на самолет в столицу купили 16% жителей округа, следом идет Санкт-Петербург — 10%, Минеральные Воды — 6% и Махачкала — 4%. Примечательно, что в минувшем году эти города также оказались в топе.

На поездах нынешним летом путешественники ХМАО отправятся в Свердловскую область — 23%, Тюменскую область — 22%, Республику Башкортостан — 11%, а также Челябинскую область — 7%. Краснодарский край с 5% процентами на последнем месте.

Ранее URA.RU сообщало о самых дешевых билетах по южным направлениям летом из ХМАО. Выгоднее всего югорчанам улететь из Сургута в Грозный, Ставрополь и Сочи.

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Жители Югры этим летом, как и в прошлом году, предпочитают проводить отпуск в Сочи. Почти половина югорчан выбирает это направление, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Туту». «Летом 2025 года 44% жителей ХМАО полетят в Сочи», — сообщили агентству специалисты сервиса путешествий. В прошлом году спрос на Сочи также был достаточно высок — в 2024-ом билету по этому направлению приобрели ровно половина покупателей «Туту» из региона. Второе по популярности авиа-направление у югорчан — Москва, на лето билеты на самолет в столицу купили 16% жителей округа, следом идет Санкт-Петербург — 10%, Минеральные Воды — 6% и Махачкала — 4%. Примечательно, что в минувшем году эти города также оказались в топе. На поездах нынешним летом путешественники ХМАО отправятся в Свердловскую область — 23%, Тюменскую область — 22%, Республику Башкортостан — 11%, а также Челябинскую область — 7%. Краснодарский край с 5% процентами на последнем месте. Ранее URA.RU сообщало о самых дешевых билетах по южным направлениям летом из ХМАО. Выгоднее всего югорчанам улететь из Сургута в Грозный, Ставрополь и Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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