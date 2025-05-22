В Брянской области погиб мирный житель из-за атаки дронов ВСУ

В Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов погиб мирный житель села Каменский Хутор Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов, к сожалению, погиб мирный житель села», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, еще один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Глава региона отметил, что семьям пострадавшего и погибшего будет предоставлена вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Российские регионы 22 мая, второй день подряд, подвергаются массированной атаке беспилотников ВСУ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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