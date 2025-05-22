Российские регионы находятся под массированной атакой украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны отражают удары. За ночь на 22 мая восемь регионов подверглись нападению дронов, в московских аэропортах были введены временные ограничения. Подробнее о том, откуда приходят сообщения о дронах ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
09:04 Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область).
09:04 Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область.
09:03 За 21 мая всего уничтожено пятнадцать БПЛА над Рязанской областью.
09:03 Над Рязанской областью уничтожено еще пять БПЛА, пострадавших и материального ущерба нет.
09:02 Средства ПВО сбили несколько дронов Украины в отдельных районах Воронежской области и в пригороде Воронежа.
09:01 Над Тульской областью сбит один дрон ВСУ. К утру жители сообщили о взрывах над Тулой.
09:01 Над Рязанской областью сбит один дрон ВСУ.
09:01 Были сбиты два украинских БПЛА над Калужской областью.
09:00 В МО сообщили об уничтожении восьми дронов ВСУ над Орловской областью.
09:00 Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ в Белгородской области.
08:59 Ночью над территорией Московской области было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников. Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково.
08:57 Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над Курской области. К утру в регионе сохранялась опасности ракетной и беспилотной атаки.
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