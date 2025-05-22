Россию атакует рой беспилотников ВСУ. Онлайн-трансляция

Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область
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Дроны ВСУ атакуют российские регионы
Дроны ВСУ атакуют российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские регионы находятся под массированной атакой украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны отражают удары. За ночь на 22 мая восемь регионов подверглись нападению дронов, в московских аэропортах были введены временные ограничения. Подробнее о том, откуда приходят сообщения о дронах ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

09:04 Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область).

09:04 Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область.

09:03 За 21 мая всего уничтожено пятнадцать БПЛА над Рязанской областью.

09:03 Над Рязанской областью уничтожено еще пять БПЛА, пострадавших и материального ущерба нет.

09:02 Средства ПВО сбили несколько дронов Украины в отдельных районах Воронежской области и в пригороде Воронежа.

09:01 Над Тульской областью сбит один дрон ВСУ. К утру жители сообщили о взрывах над Тулой.

09:01 Над Рязанской областью сбит один дрон ВСУ.

09:01 Были сбиты два украинских БПЛА над Калужской областью.

09:00 В МО сообщили об уничтожении восьми дронов ВСУ над Орловской областью.

09:00 Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ в Белгородской области.

08:59 Ночью над территорией Московской области было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников. Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково.

08:57 Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над Курской области. К утру в регионе сохранялась опасности ракетной и беспилотной атаки.

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Российские регионы находятся под массированной атакой украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны отражают удары. За ночь на 22 мая восемь регионов подверглись нападению дронов, в московских аэропортах были введены временные ограничения. Подробнее о том, откуда приходят сообщения о дронах ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU. 09:04 Атака дронов ВСУ отражена в городе Каменск (Ростовская область). 09:04 Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область. 09:03 За 21 мая всего уничтожено пятнадцать БПЛА над Рязанской областью. 09:03 Над Рязанской областью уничтожено еще пять БПЛА, пострадавших и материального ущерба нет. 09:02 Средства ПВО сбили несколько дронов Украины в отдельных районах Воронежской области и в пригороде Воронежа. 09:01 Над Тульской областью сбит один дрон ВСУ. К утру жители сообщили о взрывах над Тулой. 09:01 Над Рязанской областью сбит один дрон ВСУ. 09:01 Были сбиты два украинских БПЛА над Калужской областью. 09:00 В МО сообщили об уничтожении восьми дронов ВСУ над Орловской областью. 09:00 Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ в Белгородской области. 08:59 Ночью над территорией Московской области было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников. Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. 08:57 Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над Курской области. К утру в регионе сохранялась опасности ракетной и беспилотной атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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