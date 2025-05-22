Разорвавший связи с Донбассом Александр Ревва получил российское гражданство

Артист Александр Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство. Это следует из документов. В России он живет с конца 90-х.
В материалах отмечается, что Ревва официально указал гражданство РФ в юридических бумагах в начале мая 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении. После начала спецоперации России на Украине, Ревва осудил ее. За это он подвергся критике, его концерты начали отменять. Также артист не посещает Донбасс с 2014 года и не общается с отцом, который живет в ДНР.
Ревва приехал в Россию в 1999 году и присоединился к команде КВН «Утомленные солнцем». Он ведет одновременно актерскую и музыкальную деятельность. Среди известных фильмов, в которых он сыграл — «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер». Также выступает в комедийных шоу. Выпускает собственные песни под псевдонимом Артур Пирожков.
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