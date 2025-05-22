Разорвавший связи с Донбассом Александр Ревва получил российское гражданство

Александр Ревва получил российское гражданство спустя 25 лет жизни в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ревва, родившийся в Донецке, получил гражданство РФ
Ревва, родившийся в Донецке, получил гражданство РФ Фото:

Артист Александр Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство. Это следует из документов. В России он живет с конца 90-х.

В материалах отмечается, что Ревва официально указал гражданство РФ в юридических бумагах в начале мая 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении. После начала спецоперации России на Украине, Ревва осудил ее. За это он подвергся критике, его концерты начали отменять. Также артист не посещает Донбасс с 2014 года и не общается с отцом, который живет в ДНР.

Ревва приехал в Россию в 1999 году и присоединился к команде КВН «Утомленные солнцем». Он ведет одновременно актерскую и музыкальную деятельность. Среди известных фильмов, в которых он сыграл — «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер». Также выступает в комедийных шоу. Выпускает собственные песни под псевдонимом Артур Пирожков. 

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Артист Александр Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство. Это следует из документов. В России он живет с конца 90-х. В материалах отмечается, что Ревва официально указал гражданство РФ в юридических бумагах в начале мая 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении. После начала спецоперации России на Украине, Ревва осудил ее. За это он подвергся критике, его концерты начали отменять. Также артист не посещает Донбасс с 2014 года и не общается с отцом, который живет в ДНР. Ревва приехал в Россию в 1999 году и присоединился к команде КВН «Утомленные солнцем». Он ведет одновременно актерскую и музыкальную деятельность. Среди известных фильмов, в которых он сыграл — «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер». Также выступает в комедийных шоу. Выпускает собственные песни под псевдонимом Артур Пирожков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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