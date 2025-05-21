21 мая 2025

В парке Сургута неадекватная женщина приставала к детям с непристойными жестами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В парке Сургута неадекватная женщина приставала к подросткам
В парке Сургута неадекватная женщина приставала к подросткам Фото:

В городском парке имени Крылова в Сургуте (ХМАО) неадекватная женщина вела себя непристойно по отношению к мальчикам и демонстрировала им непристойные жесты. В окружной полиции агентству URA.RU сообщили, что устанавливают личность гражданки.

«Сообщение зарегистрировали, устанавливаем личность женщины. Когда установим, будем принимать процессуальное решение», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО.

Дети зафиксировали происходящее на видео, после чего женщина начала еще более вызывающе себя вести. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить личность нарушительницы и принять соответствующие меры.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже фиксировали с лучаи неадекватного поведения взрослых в общественных местах, в том числе рядом с детьми. Один из таких эпизодов произошел в примерочной торгового центра.

Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ»

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В городском парке имени Крылова в Сургуте (ХМАО) неадекватная женщина вела себя непристойно по отношению к мальчикам и демонстрировала им непристойные жесты. В окружной полиции агентству URA.RU сообщили, что устанавливают личность гражданки. «Сообщение зарегистрировали, устанавливаем личность женщины. Когда установим, будем принимать процессуальное решение», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО. Дети зафиксировали происходящее на видео, после чего женщина начала еще более вызывающе себя вести. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить личность нарушительницы и принять соответствующие меры. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже фиксировали с лучаи неадекватного поведения взрослых в общественных местах, в том числе рядом с детьми. Один из таких эпизодов произошел в примерочной торгового центра. Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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