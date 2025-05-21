В городском парке имени Крылова в Сургуте (ХМАО) неадекватная женщина вела себя непристойно по отношению к мальчикам и демонстрировала им непристойные жесты. В окружной полиции агентству URA.RU сообщили, что устанавливают личность гражданки.
«Сообщение зарегистрировали, устанавливаем личность женщины. Когда установим, будем принимать процессуальное решение», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО.
Дети зафиксировали происходящее на видео, после чего женщина начала еще более вызывающе себя вести. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить личность нарушительницы и принять соответствующие меры.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте уже фиксировали с лучаи неадекватного поведения взрослых в общественных местах, в том числе рядом с детьми. Один из таких эпизодов произошел в примерочной торгового центра.
Автор видео: telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ»
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