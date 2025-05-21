21 мая 2025

Молодые челябинцы чаще всего страдают от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыльца растений и тополиный пух чаще всего вызывают аллергию у молодых челябинцев
Пыльца растений и тополиный пух чаще всего вызывают аллергию у молодых челябинцев Фото:

Молодые жители Челябинской области стали наиболее пострадавшей группой от аллергии весной. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», на долю молодежи пришлось 38% обращений к аллергологам.

«Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет. В структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем — 38%», — заявили URA.RU в «МегаФоне».

Представители оператора сослались на аллерголога-иммунолога компании «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич. Медик отметила, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. На людей в возрасте 25-44 года пришлось 40%. По данным «СберЗдоровья», с марта по середину мая количество телемедицинских консультаций увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Пик обращений за медицинской помощью был в апреле. Причем 25 апреля аналитики наблюдали пятикратное превышение трафика по сравнению со среднемесячными значениями.

В 2024 году наибольшее количество пациентов было в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако в наступившем сезоне чаще всего от аллергии страдают жители Сочи, Великого Новгорода. Саранска и Москвы. Челябинск в перечень опасных для аллергиков городов не вошел.

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Молодые жители Челябинской области стали наиболее пострадавшей группой от аллергии весной. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», на долю молодежи пришлось 38% обращений к аллергологам. «Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет. В структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем — 38%», — заявили URA.RU в «МегаФоне». Представители оператора сослались на аллерголога-иммунолога компании «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич. Медик отметила, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. На людей в возрасте 25-44 года пришлось 40%. По данным «СберЗдоровья», с марта по середину мая количество телемедицинских консультаций увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик обращений за медицинской помощью был в апреле. Причем 25 апреля аналитики наблюдали пятикратное превышение трафика по сравнению со среднемесячными значениями. В 2024 году наибольшее количество пациентов было в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако в наступившем сезоне чаще всего от аллергии страдают жители Сочи, Великого Новгорода. Саранска и Москвы. Челябинск в перечень опасных для аллергиков городов не вошел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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