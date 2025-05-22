Офис Зеленского хочет переговоров с Москвой после самого крупного обмена пленными

Ермак: обмен пленными будет необходимым условием для переговоров с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено ужесточению санкций против России
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено ужесточению санкций против России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина рассматривает обмен пленными в формате «1000 на 1000» как необходимое предварительное условие для возобновления прямых переговоров с Москвой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-разговора с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии.

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате „1000 на 1000“. Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — написал Ермак в своем telegram-канале. Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости ужесточения санкций против России. Украинская сторона настаивает на усилении давления на Москву за действия, которые, по мнению Киева, способствуют затягиванию конфликта.

Глава офиса президента проинформировал коллег о последних дипломатических инициативах, включая переговоры в Стамбуле, встречи Владимира Зеленского в Италии и Ватикане. Также доложил о важном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европейского Союза.

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Украина рассматривает обмен пленными в формате «1000 на 1000» как необходимое предварительное условие для возобновления прямых переговоров с Москвой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-разговора с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии. «Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате „1000 на 1000“. Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — написал Ермак в своем telegram-канале. Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости ужесточения санкций против России. Украинская сторона настаивает на усилении давления на Москву за действия, которые, по мнению Киева, способствуют затягиванию конфликта. Глава офиса президента проинформировал коллег о последних дипломатических инициативах, включая переговоры в Стамбуле, встречи Владимира Зеленского в Италии и Ватикане. Также доложил о важном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европейского Союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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