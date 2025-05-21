21 мая 2025

Доходы бюджета Кургана превысили расходы за счет роста зарплат горожан

Курганцы помогли властям увеличить бюджет
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет Кургана значительно вырос за прошедший год
Бюджет Кургана значительно вырос за прошедший год Фото:

Бюджет Кургана за год значительно вырос благодаря увеличению налогов, связанных с ростом заработных плат горожан. По итогам 2024 года доходы городской казны составили порядка 17,4 млн рублей, а расходы — 17,2 млн рублей. Доходы бюджета увеличились на 103% по сравнению с 2023. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии Кургана.

«Рост налоговых доходов городского бюджета составил 25,6% по сравнению с прошлым годом, — отметила заместитель директора департамент финансов Ирина Шевелева. — Основным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц, его удельный вес в структуре доходов составляет 83%».

В структуре доходов бюджета также значительную роль сыграли неналоговые поступления — доходы от аренды и продажи земли и имущества, а также оказания платных услуг. Важной составляющей остались безвозмездные поступления из областного бюджета: в 2024 году они составили почти 13 млн рублей.

На финансирование муниципальных программ в отчетном году было направлено около 16 млн рублей, что составляет 90% всех расходов. При этом социальная направленность бюджета сохраняется: на социальную сферу выделено девять млн рублей, или 54% всех расходов. На сферу образования потрачено восемь млн рублей.

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Бюджет Кургана за год значительно вырос благодаря увеличению налогов, связанных с ростом заработных плат горожан. По итогам 2024 года доходы городской казны составили порядка 17,4 млн рублей, а расходы — 17,2 млн рублей. Доходы бюджета увеличились на 103% по сравнению с 2023. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии Кургана. «Рост налоговых доходов городского бюджета составил 25,6% по сравнению с прошлым годом, — отметила заместитель директора департамент финансов Ирина Шевелева. — Основным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц, его удельный вес в структуре доходов составляет 83%». В структуре доходов бюджета также значительную роль сыграли неналоговые поступления — доходы от аренды и продажи земли и имущества, а также оказания платных услуг. Важной составляющей остались безвозмездные поступления из областного бюджета: в 2024 году они составили почти 13 млн рублей. На финансирование муниципальных программ в отчетном году было направлено около 16 млн рублей, что составляет 90% всех расходов. При этом социальная направленность бюджета сохраняется: на социальную сферу выделено девять млн рублей, или 54% всех расходов. На сферу образования потрачено восемь млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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