WSJ: Трамп отверг предложение лидеров ЕС о «безусловном» перемирии на Украине

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Трамп не согласился с европейскими лидерами по Украине
Трамп не согласился с европейскими лидерами по Украине Фото:
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Президент США Дональд Трамп отказался поддержать предложение лидеров Евросоюза о «безусловном» прекращении огня как итог возможных переговоров по Украине в Ватикане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с деталями телефонного разговора.

По информации WSJ, во время обсуждения будущих переговоров в Ватикане некоторые европейские лидеры настаивали, что их результатом должно стать именно «безусловное» прекращение огня. Однако Трамп выразил несогласие с такой формулировкой. «Он заявил, что ему не нравится термин „безусловное“. Он отметил, что никогда не использовал этот термин, хотя и призывал к 30-дневному прекращению огня в своем посте на платформе Truth Social 8 мая», — уточняет WSJ. Отмечается, что в разговоре с Трампом участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджу Мелони, глава Финляндии Александр Стубб и лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Также издание отмечает, что Белый дом отказался от официальных комментариев по итогам разговора, сославшись на публикацию Трампа в Truth Social после беседы с Путиным. В этом сообщении Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре начнут переговоры о прекращении боевых действий. По данным источников WSJ, в беседе с европейскими лидерами 18 мая Трамп обещал направить госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога на переговоры в Ватикане, однако уже 19 мая не подтвердил готовность США к активному участию в этом процессе. 

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Ватикане в середине июня. Об этом пишет RT.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел 19 мая. Президент США оценил беседу как «очень хорошую», отмечает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп отказался поддержать предложение лидеров Евросоюза о «безусловном» прекращении огня как итог возможных переговоров по Украине в Ватикане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с деталями телефонного разговора. По информации WSJ, во время обсуждения будущих переговоров в Ватикане некоторые европейские лидеры настаивали, что их результатом должно стать именно «безусловное» прекращение огня. Однако Трамп выразил несогласие с такой формулировкой. «Он заявил, что ему не нравится термин „безусловное“. Он отметил, что никогда не использовал этот термин, хотя и призывал к 30-дневному прекращению огня в своем посте на платформе Truth Social 8 мая», — уточняет WSJ. Отмечается, что в разговоре с Трампом участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджу Мелони, глава Финляндии Александр Стубб и лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  Также издание отмечает, что Белый дом отказался от официальных комментариев по итогам разговора, сославшись на публикацию Трампа в Truth Social после беседы с Путиным. В этом сообщении Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре начнут переговоры о прекращении боевых действий. По данным источников WSJ, в беседе с европейскими лидерами 18 мая Трамп обещал направить госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога на переговоры в Ватикане, однако уже 19 мая не подтвердил готовность США к активному участию в этом процессе.  Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Ватикане в середине июня. Об этом пишет RT. Телефонный разговор Путина и Трампа прошел 19 мая. Президент США оценил беседу как «очень хорошую», отмечает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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