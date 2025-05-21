21 мая 2025

Forbes: дочери главы ММК Рашникова лишились по полмиллиарда долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дочери Виктора Рашникова за год потеряли 0,5 млрд долларов
Дочери Виктора Рашникова за год потеряли 0,5 млрд долларов Фото:

Каждая из двух дочерей председателя Совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктора Рашникова за год стала бедней на полмиллиарда долларов. Как выяснили составители рейтинга Forbes, на Татьяну Рахно и Ольгу Рашникову в 2025 году пришлось по 4,8 млрд долларов состояния отца.

«Состояние Рашникова: 9,6 млрд долларов. Наследники: Татьяна Рахно (1970 год рождения), Ольга Рашникова (1977). Доля одного ребенка: 4,8 млрд долларов», — подсчитали в Forbes.

За три года это самый низкий показатель. Двумя годами ранее составители рейтинга богатейших наследников России указывали, что на дочерей Рашникова приходилось по 5,1 млрд долларов, а в 2024 году — по 5,3 млрд долларов. В 2025 году наследницы с семейным состоянием оказались на 16 строке списка топ-20.

Рахно в середине нулевых занималась международными поставками продукции меткомбината, а сейчас является владельцем строительной компании «Реконструкция» в Магнитогорске. Ее сестра Ольга работала на ММК с 2005 по 2017 годы, занимая должность финансового директора московского представительства. Владела Магнитогорской энергетической компанией. Несмотря на успешную карьеру, она вышла из совета директоров ММК в 2022 году. У Ольги есть трое детей, двое из которых появились в ее первом браке с писателем Олегом Роем. Бизнесвумен — владелец 16-комнатного особняка Villa Nellcote, расположенного в Вильфранш-сюр-Мер. Дом заморожен французскими властями. Ольге принадлежат квартиры в Париже, находящиеся напротив Елисейского дворца.

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Каждая из двух дочерей председателя Совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктора Рашникова за год стала бедней на полмиллиарда долларов. Как выяснили составители рейтинга Forbes, на Татьяну Рахно и Ольгу Рашникову в 2025 году пришлось по 4,8 млрд долларов состояния отца. «Состояние Рашникова: 9,6 млрд долларов. Наследники: Татьяна Рахно (1970 год рождения), Ольга Рашникова (1977). Доля одного ребенка: 4,8 млрд долларов», — подсчитали в Forbes. За три года это самый низкий показатель. Двумя годами ранее составители рейтинга богатейших наследников России указывали, что на дочерей Рашникова приходилось по 5,1 млрд долларов, а в 2024 году — по 5,3 млрд долларов. В 2025 году наследницы с семейным состоянием оказались на 16 строке списка топ-20. Рахно в середине нулевых занималась международными поставками продукции меткомбината, а сейчас является владельцем строительной компании «Реконструкция» в Магнитогорске. Ее сестра Ольга работала на ММК с 2005 по 2017 годы, занимая должность финансового директора московского представительства. Владела Магнитогорской энергетической компанией. Несмотря на успешную карьеру, она вышла из совета директоров ММК в 2022 году. У Ольги есть трое детей, двое из которых появились в ее первом браке с писателем Олегом Роем. Бизнесвумен — владелец 16-комнатного особняка Villa Nellcote, расположенного в Вильфранш-сюр-Мер. Дом заморожен французскими властями. Ольге принадлежат квартиры в Париже, находящиеся напротив Елисейского дворца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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