Forbes: дочери главы ММК Рашникова лишились по полмиллиарда долларов

Каждая из двух дочерей председателя Совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктора Рашникова за год стала бедней на полмиллиарда долларов. Как выяснили составители рейтинга Forbes, на Татьяну Рахно и Ольгу Рашникову в 2025 году пришлось по 4,8 млрд долларов состояния отца.
«Состояние Рашникова: 9,6 млрд долларов. Наследники: Татьяна Рахно (1970 год рождения), Ольга Рашникова (1977). Доля одного ребенка: 4,8 млрд долларов», — подсчитали в Forbes.
За три года это самый низкий показатель. Двумя годами ранее составители рейтинга богатейших наследников России указывали, что на дочерей Рашникова приходилось по 5,1 млрд долларов, а в 2024 году — по 5,3 млрд долларов. В 2025 году наследницы с семейным состоянием оказались на 16 строке списка топ-20.
Рахно в середине нулевых занималась международными поставками продукции меткомбината, а сейчас является владельцем строительной компании «Реконструкция» в Магнитогорске. Ее сестра Ольга работала на ММК с 2005 по 2017 годы, занимая должность финансового директора московского представительства. Владела Магнитогорской энергетической компанией. Несмотря на успешную карьеру, она вышла из совета директоров ММК в 2022 году. У Ольги есть трое детей, двое из которых появились в ее первом браке с писателем Олегом Роем. Бизнесвумен — владелец 16-комнатного особняка Villa Nellcote, расположенного в Вильфранш-сюр-Мер. Дом заморожен французскими властями. Ольге принадлежат квартиры в Париже, находящиеся напротив Елисейского дворца.
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