21 мая 2025

В городе ХМАО перекроют центральные дороги из-за последнего звонка. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске перекроют дороги на Последний звонок
В Югорске перекроют дороги на Последний звонок Фото:

В Югорске (ХМАО) 24 мая перекроют центральные улицы из-за традиционного городского праздника, посвященного завершению учебного года в школах. Движение автотранспорта ограничат на четыре часа, сообщили власти населенного пункта в telegram-канале.

«С 13:30 до 17:30 движение будет перекрыто на участке ул. 40 лет Победы — от здания администрации до ул. Ленина, а также на ул. Ленина — от пересечения с 40 лет Победы до Газпромбанка», — говорится в сообщении администрации.

Праздник «Югорский звонок» традиционно проводится в честь окончания учебного года и собирает школьников, педагогов и родителей. В это время проходят торжественные мероприятия, концерты и шествие выпускников по центральным улицам города.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители выпускников пожаловались на неудобную дату последнего звонка — 24 мая. Родители объясняют, что дети будут в стрессе из-за сдачи экзаменов, которые начнутся уже 21 числа. Также праздник выпадает на выходной.

Перекрытие в Югорске 24 мая 2025 года
Перекрытие в Югорске 24 мая 2025 года
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В Югорске (ХМАО) 24 мая перекроют центральные улицы из-за традиционного городского праздника, посвященного завершению учебного года в школах. Движение автотранспорта ограничат на четыре часа, сообщили власти населенного пункта в telegram-канале. «С 13:30 до 17:30 движение будет перекрыто на участке ул. 40 лет Победы — от здания администрации до ул. Ленина, а также на ул. Ленина — от пересечения с 40 лет Победы до Газпромбанка», — говорится в сообщении администрации. Праздник «Югорский звонок» традиционно проводится в честь окончания учебного года и собирает школьников, педагогов и родителей. В это время проходят торжественные мероприятия, концерты и шествие выпускников по центральным улицам города. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители выпускников пожаловались на неудобную дату последнего звонка — 24 мая. Родители объясняют, что дети будут в стрессе из-за сдачи экзаменов, которые начнутся уже 21 числа. Также праздник выпадает на выходной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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