В Югорске (ХМАО) 24 мая перекроют центральные улицы из-за традиционного городского праздника, посвященного завершению учебного года в школах. Движение автотранспорта ограничат на четыре часа, сообщили власти населенного пункта в telegram-канале.
«С 13:30 до 17:30 движение будет перекрыто на участке ул. 40 лет Победы — от здания администрации до ул. Ленина, а также на ул. Ленина — от пересечения с 40 лет Победы до Газпромбанка», — говорится в сообщении администрации.
Праздник «Югорский звонок» традиционно проводится в честь окончания учебного года и собирает школьников, педагогов и родителей. В это время проходят торжественные мероприятия, концерты и шествие выпускников по центральным улицам города.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте родители выпускников пожаловались на неудобную дату последнего звонка — 24 мая. Родители объясняют, что дети будут в стрессе из-за сдачи экзаменов, которые начнутся уже 21 числа. Также праздник выпадает на выходной.
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