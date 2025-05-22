«Кресты превращаются в ромбик»: Песков вмешался в дискуссию с гербом на сайте Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию вокруг изображения государственного герба на официальном сайте Кремля, где кресты на коронах иногда отображаются в виде ромбов. Песков отметил, что это вопрос масштабирования.
«Я просто могу объяснить, что на кремлевской сайте на специальном разделе есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Далее это вопрос масштабирования. Если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Абсолютно вопрос масштабирования», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Отвечая на вопрос, поступали ли от Русской православной церкви (РПЦ) просьбы изменить изображение герба, представитель Кремля категорически опроверг такую возможность. Песков пояснил, что при нанесении символики на мелкие предметы кресты иногда могут терять четкость, но это не меняет сути герба.
Ранее администрация президента России обновила дизайн государственного герба на сайте Кремля и в соцсетях, вернув традиционные кресты на державу и короны орла. Изменения появились 21 мая.
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