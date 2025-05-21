В Тюмени назван самый богатый главврач, его зарплата составляет почти полмиллиона рублей

В Тюменской области самую большую заработную плату среди главных врачей получает руководитель ОКБ №1 Иван Попов. В 2024 году его среднемесячная зарплата составляла 477 тысяч рублей. Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, на втором месте по заработной плате оказалась главврач Перинатального центра Ирина Кукарская, она получала 353 тысячи.
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Областная клиническая больница №1“. Должность — главный врач. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 477 552 рубля. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Перинатальный центр“ (г. Тюмень). Должность — главный врач, зарплата — 353 772 рубля», — указано в документах.
Около 340 тысяч рублей в прошлом году зарабатывали директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова и главный врач МКМЦ «Медицинский город» Валерия Павлова. Самая маленькая зарплата по итогам года оказалась у директора учреждения «Фарма» Людмилы Вирсты — 143 тысячи.
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