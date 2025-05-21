21 мая 2025

В Тюмени назван самый богатый главврач, его зарплата составляет почти полмиллиона рублей

В Тюмени зарплата главного врача ОКБ №1 достигла 477 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач Перинатального центра Ирина Кукарская получала 353 тысячи
Главврач Перинатального центра Ирина Кукарская получала 353 тысячи Фото:

В Тюменской области самую большую заработную плату среди главных врачей получает руководитель ОКБ №1 Иван Попов. В 2024 году его среднемесячная зарплата составляла 477 тысяч рублей. Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, на втором месте по заработной плате оказалась главврач Перинатального центра Ирина Кукарская, она получала 353 тысячи.

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Областная клиническая больница №1“. Должность — главный врач. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 477 552 рубля. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Перинатальный центр“ (г. Тюмень). Должность — главный врач, зарплата — 353 772 рубля», — указано в документах.

Около 340 тысяч рублей в прошлом году зарабатывали директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова и главный врач МКМЦ «Медицинский город» Валерия Павлова. Самая маленькая зарплата по итогам года оказалась у директора учреждения «Фарма» Людмилы Вирсты — 143 тысячи.

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В Тюменской области самую большую заработную плату среди главных врачей получает руководитель ОКБ №1 Иван Попов. В 2024 году его среднемесячная зарплата составляла 477 тысяч рублей. Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, на втором месте по заработной плате оказалась главврач Перинатального центра Ирина Кукарская, она получала 353 тысячи. «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Областная клиническая больница №1“. Должность — главный врач. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 477 552 рубля. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области „Перинатальный центр“ (г. Тюмень). Должность — главный врач, зарплата — 353 772 рубля», — указано в документах. Около 340 тысяч рублей в прошлом году зарабатывали директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова и главный врач МКМЦ «Медицинский город» Валерия Павлова. Самая маленькая зарплата по итогам года оказалась у директора учреждения «Фарма» Людмилы Вирсты — 143 тысячи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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