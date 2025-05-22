Shot: в Волгограде нашли труп в скульптуре «Родина-мать зовет!»

В Волгограде внутри скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане обнаружено тело пожилого человека. Предположительно, мужчине стало плохо во время экскурсии по монументу. Об этом сообщает Shot.
«Труп пожилого мужчины нашли в голове скульптуры „Родина-мать зовет!“ в Волгограде», — передают авторы канала. Они, ссылаясь на экстренные службы, отмечают, что пенсионеру могло стать плохо во время экскурсии по монументу.
Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и причины случившегося. Территория монумента временно ограничена для посетителей, ведется проверка безопасности экскурсионных маршрутов.
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