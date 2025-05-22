Shot: в Волгограде нашли труп в скульптуре «Родина-мать зовет!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мамаевом кургане нашли труп человека внутри скульптуры
На мамаевом кургане нашли труп человека внутри скульптуры Фото:

В Волгограде внутри скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане обнаружено тело пожилого человека. Предположительно, мужчине стало плохо во время экскурсии по монументу. Об этом сообщает Shot.

«Труп пожилого мужчины нашли в голове скульптуры „Родина-мать зовет!“ в Волгограде», — передают авторы канала. Они, ссылаясь на экстренные службы, отмечают, что пенсионеру могло стать плохо во время экскурсии по монументу. 

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и причины случившегося. Территория монумента временно ограничена для посетителей, ведется проверка безопасности экскурсионных маршрутов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгограде внутри скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане обнаружено тело пожилого человека. Предположительно, мужчине стало плохо во время экскурсии по монументу. Об этом сообщает Shot. «Труп пожилого мужчины нашли в голове скульптуры „Родина-мать зовет!“ в Волгограде», — передают авторы канала. Они, ссылаясь на экстренные службы, отмечают, что пенсионеру могло стать плохо во время экскурсии по монументу.  Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и причины случившегося. Территория монумента временно ограничена для посетителей, ведется проверка безопасности экскурсионных маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...