Песков: сообщения СМИ о диалоге Путина и Трампа расходятся с данными Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп говорил о неготовности российского лидера Владимира Путина к миру на Украине. По словам Пескова, эта публикация полностью расходится с официальными заявлениями самого Трампа.
«Мы знаем, что Трамп заявил Путину... И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее WSJ сообщал, что президент США Дональд Трамп отклонил инициативу лидеров Евросоюза о введении «безусловного» режима прекращения огня по итогам переговоров по украинскому вопросу, прошедших в Ватикане. Как сообщает издание, Трамп также проинформировал европейских коллег о том, что, по его словам, российский президент Владимир Путин «считает, что движется к победе».
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