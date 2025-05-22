Трамп объяснил европейцам позицию Путина по Украине

WSJ: Трамп сообщил европейцам, что Путин не готов завершить украинский конфликт
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Трамп пересказал европейским лидерам содержание телефонного разговора с президентом РФ
Трамп пересказал европейским лидерам содержание телефонного разговора с президентом РФ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп, в ходе общения с лидерами европейских государств, пересказал детали своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, российский лидер выразил нежелание прекращать военные действия на Украине, поскольку, по его мнению, Россия одерживает верх в этом конфликте. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

«Впервые Трамп выразил подобную точку зрения в беседе с руководителями европейских государств. Однако его высказывания идут вразрез с предыдущими утверждениями американского лидера о том, что Путин действительно заинтересован в достижении мира», — говорится в материале WSJ.

Тем не менее, как подчеркивает издание, даже после того как Трамп получил обновленную информацию о взглядах Путина на украинский конфликт, он не стал усиливать давление на Россию. Чего, как сообщается в материале, ожидали от него европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Трамп не выразил поддержки инициативе руководства Евросоюза, предусматривающей «безусловное» прекращение огня по результатам потенциальных переговоров по Украине, которые могли бы состояться в Ватикане. Он отметил, что никогда не использовал этот термин, хотя и призывал к 30-дневному прекращению огня в своем посте на платформе Truth Social 8 мая.

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Американский президент Дональд Трамп, в ходе общения с лидерами европейских государств, пересказал детали своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, российский лидер выразил нежелание прекращать военные действия на Украине, поскольку, по его мнению, Россия одерживает верх в этом конфликте. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники. «Впервые Трамп выразил подобную точку зрения в беседе с руководителями европейских государств. Однако его высказывания идут вразрез с предыдущими утверждениями американского лидера о том, что Путин действительно заинтересован в достижении мира», — говорится в материале WSJ. Тем не менее, как подчеркивает издание, даже после того как Трамп получил обновленную информацию о взглядах Путина на украинский конфликт, он не стал усиливать давление на Россию. Чего, как сообщается в материале, ожидали от него европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее стало известно, что Трамп не выразил поддержки инициативе руководства Евросоюза, предусматривающей «безусловное» прекращение огня по результатам потенциальных переговоров по Украине, которые могли бы состояться в Ватикане. Он отметил, что никогда не использовал этот термин, хотя и призывал к 30-дневному прекращению огня в своем посте на платформе Truth Social 8 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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