В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы частично ограничено движение для транспорта до 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Движение по Свердловскому проспекту ранее было ограничено от проспекта Ленина до улицы Коммуны.
«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 25 мая затруднен проезд по второй и третьей полосе Свердловского проспекта на пересечении с проспектом Победы по направлению к улице Островского. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Ограничения движения на Свердловском проспекте связаны с масштабной реконструкцией теплотрассы, которая проводится с мая по июнь и затрагивает как автомобилистов, так и маршруты общественного транспорта. Ранее администрация города уже сообщала о перекрытии участка от проспекта Ленина до улицы Коммуны, а аналогичные работы и ограничения действуют и на других магистралях Челябинска, включая проспект Победы, где движение закрыто из-за строительства метротрама.
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