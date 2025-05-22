На Свердловском проспекте в Челябинске перекрыли движение еще на одном участке. Схема

На пересечении проспекта Победы и Свердловского в Челябинске ограничили проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничено из-за ремонтных работ
Движение ограничено из-за ремонтных работ Фото:

В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы частично ограничено движение для транспорта до 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Движение по Свердловскому проспекту ранее было ограничено от проспекта Ленина до улицы Коммуны. 

«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 25 мая затруднен проезд по второй и третьей полосе Свердловского проспекта на пересечении с проспектом Победы по направлению к улице Островского. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Ограничения движения на Свердловском проспекте связаны с масштабной реконструкцией теплотрассы, которая проводится с мая по июнь и затрагивает как автомобилистов, так и маршруты общественного транспорта. Ранее администрация города уже сообщала о перекрытии участка от проспекта Ленина до улицы Коммуны, а аналогичные работы и ограничения действуют и на других магистралях Челябинска, включая проспект Победы, где движение закрыто из-за строительства метротрама.

Движение ограничено до 25 мая
Движение ограничено до 25 мая
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В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы частично ограничено движение для транспорта до 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Движение по Свердловскому проспекту ранее было ограничено от проспекта Ленина до улицы Коммуны.  «В связи с проведением работ на инженерных сетях до 25 мая затруднен проезд по второй и третьей полосе Свердловского проспекта на пересечении с проспектом Победы по направлению к улице Островского. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Ограничения движения на Свердловском проспекте связаны с масштабной реконструкцией теплотрассы, которая проводится с мая по июнь и затрагивает как автомобилистов, так и маршруты общественного транспорта. Ранее администрация города уже сообщала о перекрытии участка от проспекта Ленина до улицы Коммуны, а аналогичные работы и ограничения действуют и на других магистралях Челябинска, включая проспект Победы, где движение закрыто из-за строительства метротрама.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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