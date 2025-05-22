Миллиардер из десятки депутатов-богачей по версии Forbes и бизнесмен-пивовар Дмитрий Ильтяков на фоне захвата рынка РФ пивом из Китая заявил, что нашей стране их продукт не нужен и посоветовал азиатским предпринимателям пить его у себя в Поднебесной. По его словам, лучше и полезнее будет пиво из Германии. Также предприниматель рассказал корреспонденту URA.RU о том, возвращение каких иностранных брендов будет полезно для России и кого, считает самым лучшим менеджером в стране. Подробнее — в эксклюзивном материале.
Про пиво из Китая
«Китайское пиво пусть пьют у себя в Китае. Вот это лучше всего. Что-то вот китайцы сами на своих машинах неохотно ездят. И пиво они пусть тоже пьют сами у себя. Это надо им прям порекомендовать. Нам чего своего не хватает, чтобы китайское еще тащить? Пусть лучше немцы везут, будет полезнее. Китайцы пусть рисом занимаются. Зачем пиво?», — эксклюзивно для URA.RU озвучил свое мнение Ильтяков.
На вопрос о том, что думает по поводу снижения поставок пивной продукции в Россию из стран Евросоюза предположил, что видимо немцы переехали в Китай и делают там пиво. «А как китайцы могут пиво варить? Они не умеют этого делать. Газировки и содовые пусть производят и продают, а нам китайское пиво не надо в страну. Это мое мнение», подчеркнул бизнесмен.
Про возвращение брендов и Путине
К возвращению иностранных брендов, которые ушли с рынка, можно относиться по-разному, считает Ильтяков. «С одной стороны — вроде как вы негодяи, сволочи подлецы. Свалили, испугались и убежали отсюда, что обратно лезете? С другой стороны, если это выгодно России, то чего их не пускать, пусть заходят. Никакого ревностного отношения к ним нет. Мы же точно не знаем, какие у них причины были для ухода с российского рынка. А „кухонной политикой“ или „политикой таксиста“ заниматься не хочется», — сказал предприниматель.
Также Ильтяков отметил, что всецело поддерживает политику президента РФ Владимира Путина по поводу ситуации с возвращением иностранных брендов. В рамках XX съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» глава государства заявлял, что «выгодно нам? Значит, [зарубежные компании[ надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть», — говорил Путин.
«Путин совершенно правильно говорит. Он мыслит, как руководитель, как настоящий менеджер. Вот у меня спрашивает детвора, слушайте, а что такое менеджер? Сейчас на менеджеров много, где учат. Я им сразу портрет Путина показываю, который висит у меня в кабинете за своей спиной. А что их гнать, если они выгодны? Тут надо тоже грамотно и умно по отношению к этому относиться. Если они выгодны, то пусть заходят и работают, торгуют. В чем проблема? Есть автомобилестроение, соки, воды и многие другие ниши. Заходите и делайте», — сказал Ильтяков.
Ранее курганский миллиардер из списка Forbes Ильтяков эксклюзивно для URA.RU рассказал, как продвинуть мясной бизнес на Урале. Бизнесмен поделился планами по расширению производства и расширению торговых сетей за пределами региона. Также предприниматель вспомнил, как со страшим братом Александром Ильтяковым вел торговлю в Германии.
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