Вдова Караченцова Поргина раскрыла любимое направление для отдыха

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина уже уехала из Москвы в отпуск. Актриса отдыхает в Болгарии, где у нее есть свой дом. Людмила Андреевна рассказала корреспонденту URA.RU о том, почему выбрала именно это направление.
«Мне очень нравится Святой Влас по нескольким причинам, — говорит Людмила Андреевна. — Во-первых, здесь жил святой человек. Во-вторых, здесь бьет источник прекрасный. Вода такой вкусноты, что просто не передать словами. Она идет прямо из крана — я ее пью постоянно. А, в-третьих, здесь уникальный воздух. Он идет с холмов, пересекается с морским воздухом — такого места больше нигде нет».
Поргина говорит, что каждый раз поражается местным красотам. В Болгарии актрису редко можно застать дома: она подолгу гуляет.
«У нас тут каждый день удивления: прибегают лисы, ежики, зайцы, — улыбается Людмила Андреевна. — И вокруг — красота невероятная. У нас здесь два дома: их в свое время построил мой сын. Один дом он построил для нас с Колей и медсестры, а второй — для себя и своей семьи. Потому что Коле нужно было дышать морским воздухом. И внукам здесь было раздолье. Они всегда были с нами, росли на наших глазах, мы их воспитывали».
Единственный минус, который отметила Поргина в Болгарии, — транспортная доступность. После введения санкций добираться до любимого курорта стало очень проблематично.
«Дорога, конечно, сейчас ужасно тяжелая, — вздыхает Людмила Андреевна. — Пять часов я летела до Стамбула, а дальше еще шесть часов ехала на такси до Святого Власа. Очень тяжело!»
Раньше Болгария славилась низкими ценами на продукты питания. Сейчас они, как отметила Поргина, несколько выросли.
«Цены чуть-чуть повысились, — объясняет Людмила Андреевна. — Говорят, что скоро все будет продаваться в евро. Но пока все в левах (местная валюта — авт.). Все можно себе позволить купить. А какое здесь все вкусное! Безумно вкусная курица, мясо! Фрукты потрясающие. Сейчас мы, например, едим греческую клубнику».
Поргина говорит, что на отдыхе в Болгарии постоянно вспоминает своего знаменитого мужа. По словам Людмилы Андреевны, связи с ним она не теряет даже после его смерти.
«Я постоянно с ним, а он все время со мной, — говорит актриса. — Коля же сказал мне незадолго до ухода: „Запомни, я тебя все время слышу и вижу. Каждую секунду вижу, каждую минуту. Поэтому встала, накрасила губы, оделась ярко и радуйся“. „Запомни, — продолжил Коля. — Жизнь на земле такая быстрая, а у нас с тобой жизнь вечная, потому что мы — венчанные“.
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