Когда лучше брать отпуск в 2025 году

Директор по персоналу Санина назвала июль выгодным для отпуска летним месяцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт рекомендует отдыхать от работы в июле
Эксперт рекомендует отдыхать от работы в июле Фото:

Летом 2025 года самым невыгодным месяцем для отпуска станет июнь, а наиболее удачным — июль. Разница в стоимости рабочего дня может сделать отдых в начале лета менее прибыльным, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если сравнивать летние месяцы, то лучшим временем для отдыха окажется июль, а вот июнь, напротив, будет не самым удачным выбором. Причина — в разной стоимости рабочего дня», — сказала Санина.

По ее  словам, в месяцы с меньшим количеством рабочих дней цена одного рабочего дня может оказаться выше среднедневного заработка, из которого рассчитываются отпускные. Напротив, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее использовать отпуск в это время

Ранее URA.RU рассказывало, что как сформировать отпускной бюджет, на чем можно сэкономить и какие финансовые инструменты помогут накопить нужную сумму. По мнению экспертов, оптимальный бюджет на отпуск не должен превышать двухмесячный доход семьи. 

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Летом 2025 года самым невыгодным месяцем для отпуска станет июнь, а наиболее удачным — июль. Разница в стоимости рабочего дня может сделать отдых в начале лета менее прибыльным, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. «Если сравнивать летние месяцы, то лучшим временем для отдыха окажется июль, а вот июнь, напротив, будет не самым удачным выбором. Причина — в разной стоимости рабочего дня», — сказала Санина. По ее  словам, в месяцы с меньшим количеством рабочих дней цена одного рабочего дня может оказаться выше среднедневного заработка, из которого рассчитываются отпускные. Напротив, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее использовать отпуск в это время Ранее URA.RU рассказывало, что как сформировать отпускной бюджет, на чем можно сэкономить и какие финансовые инструменты помогут накопить нужную сумму. По мнению экспертов, оптимальный бюджет на отпуск не должен превышать двухмесячный доход семьи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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