Жительница Тюмени после неудачной процедуры у косметолога оказалась на операционном столе из-за воспаления, которое началось в ногах. У девушки образовались дыры, которые не заживали полгода. Об этом тюменка рассказала корреспондентам URA.RU.
«Я нашла Анастасию в июле прошлого года в соцсетях. Сама она называет себя dr.Black cat. Пришла я к ней на процедуру коррекции икроножных мышц, хотелось сделать их чуть выразительнее. Косметолог принимала в обычном арендованном кабинете. Через несколько дней после процедуры у меня распухли ноги и поднялась температура под 40. Я написала об этом Анастасии, она уверяла меня, что все нормально и так должно и быть. Затем она приезжала ко мне домой и ставила какие-то обезболивающие уколы. Мне не становилось легче. На пятый день я уже не могла вставать. В итоге муж на руках увез меня в больницу, где меня сразу положили на операционный стол», — рассказала тюменка.
Девушка добавляет, что к тому моменту в голенях уже начался абсцесс. Врачи сообщили ей, что если бы она и дальше не обратилась за медицинской помощью, то ей пришлось бы ампутировать ноги. «Я пролежала в больнице 21 день, в ногах у меня стояли дренажи. Полгода у меня не зарастали ноги, я ходила с дырками насквозь с дренажами, чтобы выходил гной», — рассказывает пострадавшая.
По словам тюменки, у косметолога Анастасии нет медицинского образования. Это, замечает девушка, подтвердили и на суде, который прошел недавно. По решению инстанции, Анастасию обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Собеседница URA.RU с таким исходом не согласна. По ее словам, во время суда и сейчас косметолог по-прежнему продолжает оказывать свои услуги.
Корреспондент агентства попытался связаться со второй стороной дела — косметологом Анастасией. Та отказалась комментировать ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!