«У меня были дыры в ноге»: тюменка пострадала от рук горе-косметолога. Фото, видео

После посещения косметолога у тюменки образовался абсцесс и дыры в ногах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшая тюменка утверждает, что у косметолога не было медицинского образования
Пострадавшая тюменка утверждает, что у косметолога не было медицинского образования Фото:

Жительница Тюмени после неудачной процедуры у косметолога оказалась на операционном столе из-за воспаления, которое началось в ногах. У девушки образовались дыры, которые не заживали полгода. Об этом тюменка рассказала корреспондентам URA.RU.

«Я нашла Анастасию в июле прошлого года в соцсетях. Сама она называет себя dr.Black cat. Пришла я к ней на процедуру коррекции икроножных мышц, хотелось сделать их чуть выразительнее. Косметолог принимала в обычном арендованном кабинете. Через несколько дней после процедуры у меня распухли ноги и поднялась температура под 40. Я написала об этом Анастасии, она уверяла меня, что все нормально и так должно и быть. Затем она приезжала ко мне домой и ставила какие-то обезболивающие уколы. Мне не становилось легче. На пятый день я уже не могла вставать. В итоге муж на руках увез меня в больницу, где меня сразу положили на операционный стол», — рассказала тюменка.

Девушка добавляет, что к тому моменту в голенях уже начался абсцесс. Врачи сообщили ей, что если бы она и дальше не обратилась за медицинской помощью, то ей пришлось бы ампутировать ноги. «Я пролежала в больнице 21 день, в ногах у меня стояли дренажи. Полгода у меня не зарастали ноги, я ходила с дырками насквозь с дренажами, чтобы выходил гной», — рассказывает пострадавшая.

По словам тюменки, у косметолога Анастасии нет медицинского образования. Это, замечает девушка, подтвердили и на суде, который прошел недавно. По решению инстанции, Анастасию обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Собеседница URA.RU с таким исходом не согласна. По ее словам, во время суда и сейчас косметолог по-прежнему продолжает оказывать свои услуги.

Корреспондент агентства попытался связаться со второй стороной дела — косметологом Анастасией. Та отказалась комментировать ситуацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени после неудачной процедуры у косметолога оказалась на операционном столе из-за воспаления, которое началось в ногах. У девушки образовались дыры, которые не заживали полгода. Об этом тюменка рассказала корреспондентам URA.RU. «Я нашла Анастасию в июле прошлого года в соцсетях. Сама она называет себя dr.Black cat. Пришла я к ней на процедуру коррекции икроножных мышц, хотелось сделать их чуть выразительнее. Косметолог принимала в обычном арендованном кабинете. Через несколько дней после процедуры у меня распухли ноги и поднялась температура под 40. Я написала об этом Анастасии, она уверяла меня, что все нормально и так должно и быть. Затем она приезжала ко мне домой и ставила какие-то обезболивающие уколы. Мне не становилось легче. На пятый день я уже не могла вставать. В итоге муж на руках увез меня в больницу, где меня сразу положили на операционный стол», — рассказала тюменка. Девушка добавляет, что к тому моменту в голенях уже начался абсцесс. Врачи сообщили ей, что если бы она и дальше не обратилась за медицинской помощью, то ей пришлось бы ампутировать ноги. «Я пролежала в больнице 21 день, в ногах у меня стояли дренажи. Полгода у меня не зарастали ноги, я ходила с дырками насквозь с дренажами, чтобы выходил гной», — рассказывает пострадавшая. По словам тюменки, у косметолога Анастасии нет медицинского образования. Это, замечает девушка, подтвердили и на суде, который прошел недавно. По решению инстанции, Анастасию обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Собеседница URA.RU с таким исходом не согласна. По ее словам, во время суда и сейчас косметолог по-прежнему продолжает оказывать свои услуги. Корреспондент агентства попытался связаться со второй стороной дела — косметологом Анастасией. Та отказалась комментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...