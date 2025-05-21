В ХМАО нашли тело охотника, пропавшего больше 10 дней назад

В Советском районе ХМАО завершились поиски пенсионера из поселка Малиновский, пропавшего в лесу 11 мая. В них участвовали специальные службы и волонтеры. Спасатели обнаружили тело пенсионера без признаков жизни, сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Тело пропавшего охотника без признаков жизни было найдено и доставлено в морг. На данный момент устанавливаются причины смерти», — указано в публикации властей.
В ходе поисков спасатели обследовали более 30 квадратных километров, искали в лесу, на озере. Использовали спецтехнику и беспилотники. В поисковой операции участвовали 35 человек.
В первый день поисков в скрадке у озера Щучье были найдены личные вещи пропавшего — оружие, телефон, резиновая лодка. Через несколько дней неподалеку обнаружили охотничий топор, после чего с высоты дельтаплана заметили тело мужчины в открытом лесном участке. Поисковая группа оперативно прибыла к месту, где и обнаружила погибшего.
Ранее URA.RU писало, что полиция Советского района ХМАО ищет пенсионера Виктора Гладкова, который ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в лесном массиве в районе озера Щучье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!