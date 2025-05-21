21 мая 2025

В ХМАО нашли тело охотника, пропавшего больше 10 дней назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело охотника из ХМАО обнаружили без признаков жизни
Тело охотника из ХМАО обнаружили без признаков жизни Фото:

В Советском районе ХМАО завершились поиски пенсионера из поселка Малиновский, пропавшего в лесу 11 мая. В них участвовали специальные службы и волонтеры. Спасатели обнаружили тело пенсионера без признаков жизни, сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Тело пропавшего охотника без признаков жизни было найдено и доставлено в морг. На данный момент устанавливаются причины смерти», — указано в публикации властей.

В ходе поисков спасатели обследовали более 30 квадратных километров, искали в лесу, на озере. Использовали спецтехнику и беспилотники. В поисковой операции участвовали 35 человек.

В первый день поисков в скрадке у озера Щучье были найдены личные вещи пропавшего — оружие, телефон, резиновая лодка. Через несколько дней неподалеку обнаружили охотничий топор, после чего с высоты дельтаплана заметили тело мужчины в открытом лесном участке. Поисковая группа оперативно прибыла к месту, где и обнаружила погибшего.

Ранее URA.RU писало, что полиция Советского района ХМАО ищет пенсионера Виктора Гладкова, который ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в лесном массиве в районе озера Щучье.

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В Советском районе ХМАО завершились поиски пенсионера из поселка Малиновский, пропавшего в лесу 11 мая. В них участвовали специальные службы и волонтеры. Спасатели обнаружили тело пенсионера без признаков жизни, сообщили власти муниципалитета в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Тело пропавшего охотника без признаков жизни было найдено и доставлено в морг. На данный момент устанавливаются причины смерти», — указано в публикации властей. В ходе поисков спасатели обследовали более 30 квадратных километров, искали в лесу, на озере. Использовали спецтехнику и беспилотники. В поисковой операции участвовали 35 человек. В первый день поисков в скрадке у озера Щучье были найдены личные вещи пропавшего — оружие, телефон, резиновая лодка. Через несколько дней неподалеку обнаружили охотничий топор, после чего с высоты дельтаплана заметили тело мужчины в открытом лесном участке. Поисковая группа оперативно прибыла к месту, где и обнаружила погибшего. Ранее URA.RU писало, что полиция Советского района ХМАО ищет пенсионера Виктора Гладкова, который ушел в лес и не вернулся. Последний раз его видели в лесном массиве в районе озера Щучье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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