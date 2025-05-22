Путин впервые с момента начала СВО наградил женщину званием Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
«Среди защитников Родины — военнослужащая Министерства обороны Российской Федерации Людмила Вячеславовна Болилая», — говорится на сайте Кремля. Высокая государственная награда вручена президентом России Владимиром Путиным за проявленный героизм и самоотверженность в ходе боевых действий.
Людмила Болилая во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины закрыла собой раненого бойца, рискуя собственной жизнью. Благодаря ее действию военнослужащий остался жив, а сама медсестра получила ранения, но выжила. В Кремле подчеркнули, что подобные поступки заслуживают самого высокого признания.
Звание Героя Российской Федерации является высшей степенью отличия в стране. Оно присваивается за подвиги, связанные с риском для жизни, и свидетельствует о беспримерном мужестве награжденного.
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