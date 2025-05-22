Путин впервые с момента начала СВО наградил женщину званием Героя России

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Звание Героя Российской Федерации является высшей степенью отличия в стране
Звание Героя Российской Федерации является высшей степенью отличия в стране Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Среди защитников Родины — военнослужащая Министерства обороны Российской Федерации Людмила Вячеславовна Болилая», — говорится на сайте Кремля. Высокая государственная награда вручена президентом России Владимиром Путиным за проявленный героизм и самоотверженность в ходе боевых действий.

Людмила Болилая во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины закрыла собой раненого бойца, рискуя собственной жизнью. Благодаря ее действию военнослужащий остался жив, а сама медсестра получила ранения, но выжила. В Кремле подчеркнули, что подобные поступки заслуживают самого высокого признания.

Звание Героя Российской Федерации является высшей степенью отличия в стране. Оно присваивается за подвиги, связанные с риском для жизни, и свидетельствует о беспримерном мужестве награжденного.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая. Информация об этом появилась на сайте Кремля. «Среди защитников Родины — военнослужащая Министерства обороны Российской Федерации Людмила Вячеславовна Болилая», — говорится на сайте Кремля. Высокая государственная награда вручена президентом России Владимиром Путиным за проявленный героизм и самоотверженность в ходе боевых действий. Людмила Болилая во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины закрыла собой раненого бойца, рискуя собственной жизнью. Благодаря ее действию военнослужащий остался жив, а сама медсестра получила ранения, но выжила. В Кремле подчеркнули, что подобные поступки заслуживают самого высокого признания. Звание Героя Российской Федерации является высшей степенью отличия в стране. Оно присваивается за подвиги, связанные с риском для жизни, и свидетельствует о беспримерном мужестве награжденного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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