В Урае (ХМАО) блэкаут парализовал работу думы. Из-за грозы здание администрации было обесточено. Народные избранники, заседавшие в зале с наглухо зашторенными окнами, оказались в кромешной тьме. Видео URA.RU прислал один из участников заседания на условиях анонимности.
«Во время заседания думы города из-за грозы отключилось электричество во всем здании администрации города Урай. Уже полчаса света нет, депутаты вынуждены были в потемках пробираться в соседний кабинет», — пояснил собеседник агентства.
Кто-то достал фонарик, и депутаты с чиновниками стали выбираться из помещения, чтобы продолжить работу в соседнем кабинете. Прозвучало предложение поднять шторы, но его проигнорировали.
Исполняющий обязанности вице-мэра по внуполу Урая Роман Хусаинов в беседе с URA.RU пояснил, что электроснабжение восстановлено, и депутаты уже завершили заседание. «Во вполне комфортных условиях. Шторы поднять во время отключения света невозможно, так как они с электроподъемниками», — прокомментировал Хусаинов.
Видео: читатель URA.RU.
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