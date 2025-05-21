21 мая 2025

Гроза парализовала работу мэрии и гордумы в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за грозы выбило пробки в мэрии Урая
Из-за грозы выбило пробки в мэрии Урая Фото:

В Урае (ХМАО) блэкаут парализовал работу думы. Из-за грозы здание администрации было обесточено. Народные избранники, заседавшие в зале с наглухо зашторенными окнами, оказались в кромешной тьме. Видео URA.RU прислал один из участников заседания на условиях анонимности.

«Во время заседания думы города из-за грозы отключилось электричество во всем здании администрации города Урай. Уже полчаса света нет, депутаты вынуждены были в потемках пробираться в соседний кабинет», — пояснил собеседник агентства.

Кто-то достал фонарик, и депутаты с чиновниками стали выбираться из помещения, чтобы продолжить работу в соседнем кабинете. Прозвучало предложение поднять шторы, но его проигнорировали.

Исполняющий обязанности вице-мэра по внуполу Урая Роман Хусаинов в беседе с URA.RU пояснил, что электроснабжение восстановлено, и депутаты уже завершили заседание. «Во вполне комфортных условиях. Шторы поднять во время отключения света невозможно, так как они с электроподъемниками», — прокомментировал Хусаинов.

Видео: читатель URA.RU.

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В Урае (ХМАО) блэкаут парализовал работу думы. Из-за грозы здание администрации было обесточено. Народные избранники, заседавшие в зале с наглухо зашторенными окнами, оказались в кромешной тьме. Видео URA.RU прислал один из участников заседания на условиях анонимности. «Во время заседания думы города из-за грозы отключилось электричество во всем здании администрации города Урай. Уже полчаса света нет, депутаты вынуждены были в потемках пробираться в соседний кабинет», — пояснил собеседник агентства. Кто-то достал фонарик, и депутаты с чиновниками стали выбираться из помещения, чтобы продолжить работу в соседнем кабинете. Прозвучало предложение поднять шторы, но его проигнорировали. Исполняющий обязанности вице-мэра по внуполу Урая Роман Хусаинов в беседе с URA.RU пояснил, что электроснабжение восстановлено, и депутаты уже завершили заседание. «Во вполне комфортных условиях. Шторы поднять во время отключения света невозможно, так как они с электроподъемниками», — прокомментировал Хусаинов. Видео: читатель URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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